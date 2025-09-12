Viernes, 12 de Septiembre 2025

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

El clima en Guadalajara para este viernes 12 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.

Según se anuncia, el clima presenta un 94% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

