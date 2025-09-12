Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 12 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 80%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

