Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 12 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 80%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá