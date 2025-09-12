Viernes, 12 de Septiembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este viernes 12 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 80%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

