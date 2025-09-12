Viernes, 12 de Septiembre 2025

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 12 de septiembre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este viernes 12 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.

Según se comunicó, el clima presenta un 89% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Miércoles 17 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Jueves 18 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Viernes 19 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

