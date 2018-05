Agenda de conciertos de junio en Guadalajara

Entramos a la mitad del 2018 y en la ZMG poco a poco se va incrementando la oferta musical, en junio, seremos testigos de más de 30 conciertos y aquí te lo desglosamos

1 Las Grandes Voces del Mariachi

1 Zoé Auditorio Telmex

Zoé, presenta su nuevo disco 'Aztlán'.



2 Of Montreal C3 Stage

2 La Kermes Calle 2

2 Los Tigres del Norte Auditorio Telmex

2 Armando Palomas Foro Independencia

5 Vader Foro Independencia

5 Therion Conjunto de ArtesEscénicas

7 Caifanes Auditorio Telmex

8 Gilberto Santa Rosa Teatro Diana

8 Piso 21 Foro Alterno

9 Cosquín Rock México Calle 2

13 Angra C3 Stage

15 Fyahbwoy C3 Stage

15 Romeo Santos Estadio 3 de Marzo

16 Human Tetris y Cold Showers C3 Stage

16 This Will Destroy You Foro Independencia

16 SFDK Anexo Independencia

20 Alcest C3 Stage

20 Gerardo Enciso Teatro Vivian Blumenthal

21 Miguel Mateos Teatro Diana

22 Havok Foro Independencia

22 Intocable Auditorio Telmex

23 Nadia, Altar y Kalimba Teatro Diana

23 Tropical Latin Festival Foro Independencia

24 Rawayana y Mcklopedia Foro Independencia

28 Festival Argentino C3 Stage

19 Matute Teatro Diana

30 Millonario C3 Stage

30 Los Panchos y los Dandys Teatro Diana