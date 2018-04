Caifanes mantiene vivo el sueño

Caifanes regresa a la Zona Metropolitana de Guadalajara, esta vez con un concierto individual en el Auditorio Telmex. Este pasado 11 de abril fue el aniversario número 31 de su primer concierto. Su baterista, Alfonso André, recordó en entrevista esa primera tocada y el origen de Caifanes: “Yo no toqué esa vez. No toqué en las dos primeras tocadas, todavía no estaba en el grupo. Teníamos a Las Insólitas Imágenes de Aurora, con Saúl y con Alejandro. Saúl decidió formar Caifanes, estaba con las dos bandas al mismo tiempo: de pronto decidió dedicarse a Caifanes, dejar Las Insólitas… A mí me dolió, era mi primera banda. Me invitó a Caifanes, pero dije que no, prefería buscar por otro lado. Estuve tocando con varios amigos, pero nada cuajó, nada me emocionaba. Los fui a ver a Rockotitlán, no recuerdo si la primera o la segunda. Me encantó la banda, le dije a Saúl que si entraba y en la tercera ya estaba yo en la batería”.

"La música tiene ese poder, maravilloso y mágico: conectar con las vivencias y los recuerdos".

Este abril también se cumplieron años de aquel mítico concierto en el Vive Latino en 2011, el primero después de la ruptura en los años 90. Alfonso recordó: “Ese fue increíble: fue una energía, una vibra que se sentía. Mucha gente llorando, fue muy emotivo y muy especial. Es muy extraño cómo se ha sumado banda joven a las filas de fans de Caifanes. Es gente que no le tocó vivir en su momento, se fueron enamorando de la música a través de los papás, los tíos o los hermanos. Nos da mucho gusto ver a gente joven en todos los conciertos. Mantienen esto vivo en las nuevas generaciones, con rolas que hicimos hace tantos años”.

A prueba de fronteras

Otros conciertos con una vibra especial son los que el grupo ofrece en Estados Unidos: “El público es muy parecido, es la misma pasión de los mexicanos, la entrega. No hacemos diferencia, nos sentimos como en casa. Para ellos es importante al estar lejos del país: ver artistas que los conectan con su vida en México, con sus recuerdos. La música tiene ese poder, maravilloso y mágico: conectar con las vivencias y los recuerdos. Nos encanta ir a tocar para allá. Vamos a ir a tocar a Las Vegas, a Los Ángeles. Constantemente estamos agendando fechas en Estados Unidos, para los paisanos que están allá”.

En cuanto a los conciertos recientes, André platicó que fueron ya hace unos meses: “Fueron increíbles, igual que siempre. La verdad es que tenemos un público increíble que nos ha seguido en las buenas y en las malas”.

El quinto disco, aún pendiente

Con discos publicados entre 1988 y 1994, desde hace un par de años el grupo planea la producción de un quinto álbum. De ello, Alfonso aclaró: “No ha avanzado, pero sigue en nuestra cabeza hacerlo. Tenemos muchas ganas, pero desgraciadamente los tiempos han estado difíciles. El año pasado estuvimos muy atareados con muchas fechas por el 30 aniversario. Ahora ya cumplimos 31 y seguimos sin hacerlo, pero queremos ver qué pasa, qué podemos proponer hoy. Yo estoy muy optimista con que va a salir algo bueno: la conexión y la magia allí está, se ve arriba del escenario cuando tocamos. Tenemos muchas ganas de hacerlo, esperemos que este año”.

De manera individual y en conjunto ya han tenido esbozos de nuevo material: “Cada quien por su lado tiene muchas ideas que quisiéramos ver si quedan dentro de Caifanes, todos traemos varias ideas. Hemos estado trabajando en distintos momentos de estos dos o tres años pasados. Ensayamos ideas, quedan ahí registradas en grabación. Todavía falta trabajo, pero son muy buenos principios de lo que podría ser un nuevo material. Así hemos estado trabajando. No hemos sido tan constantes, se han quedado en distintas etapas de desarrollo”.

