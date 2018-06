Kalimba vive su segundo aire

El cantautor mexicano Kalimba está de regreso en la escena musical con su nuevo disco “Fiesta”, que estará disponible a partir del 20 de julio en todas las plataformas digitales; con este material, el cantante mostrará una faceta renovada.

Así lo expresó ayer a los medios de comunicación en las instalaciones de Universal Music, empresa que hizo una alianza estratégica con Bobo Music, a través de Bobo Records su sello discográfico, cuyo primer lanzamiento artístico es este vocalista.

En los años recientes el exintegrante del grupo OV7 se dedicó a trabajar con muchos artistas independientes y apoyar otras áreas de la música que disfruta como lo es producir y componer para otros talentos.

“Tomarme este tiempo, alejarme de algunas cosas me sirvió para saber quién soy, me siento absolutamente renovado, ilusionado, enamorado y apasionado con lo que viene”, declaró el músico.

Platicó que en su trayectoria nunca había tenido juntas como las que tiene en este momento, tan creativas, entregadas, con tanta libertad que tiene en todos los aspectos.

“Realmente estamos creando arte, algo que me emociona infinitamente, soy un artista inquieto que me gusta lo que pasa detrás del escenario, arranqué mi carrera en la música con OV7 y ahora saco esta nueva música después de varios años”, dijo.

“Somos muchos y venimos todos” será el título de su nuevo álbum que estará disponible antes de concluir el año, el cual subrayó que es el mejor que ha tenido en su carrera porque pasa por la madurez y los errores que ha cometido.

“Sigue teniendo mi esencia, pero ahora de una manera enorme, qué rico que haya empresas que entiendan la etapa en la que estoy en este momento, me están dejando vivirla y la están controlando y guiando de la mejor manera posible, porque es lo que necesito”, comentó.

Serán entre 11 y 13 canciones las que tendrá su placa, producida por él mismo y por Stefano Vieni por segunda ocasión, con quien piensa que tiene una mancuerna maravillosa, “él es una persona que me hace crecer mucho como músico, artista y compositor”.

“Me exprime desde el alma y el corazón, no deja que me siente a escribir una canción que venda, sino que provoque una conexión. “Me dice: ‘habla de cosas reales, no le escribas al amor, sino a la persona que has amado’”.