Intocable, fidelidad eterna

Evitar las tentaciones ha sido una de las fortalezas de Intocable, la máxima referencia del Tex-mex que ha huido de las modas, de acudir a los sonidos y temáticas del momento que han inundado en los últimos años al regional mexicano.

"La gente hace sacrificios por ir a ver a Intocable, nosotros tenemos que corresponderles porque el público es lo más importante para nosotros".

Juan Hernández, músico responsable de los ritmos y anfitrión de la agrupación durante los conciertos, destaca que a más de dos décadas de que Intocable pisara por primera vez una tarima, el grupo ha tenido muy en claro que su fuerte no son las canciones que hacen referencia a la violencia y distorsionan la esencia festiva y romántica del norteño.

“Siempre lo decimos en el escenario cuando llevamos más de dos horas y jamás hemos tocado un tema referente a la violencia, eso quiere decir que nos podemos divertir sin tocar eso. La gente va a ver Intocable porque es un grupo que apuesta al amor, desamor, nostalgia, alegría, trascendemos a muchos corazones”.

Alistando su regreso a Guadalajara para sumar un concierto más en el Auditorio Telmex el próximo 22 de junio, el músico reconoce que Intocable ha perdido vigencia en la programación actual de las estaciones radiofónicas, puntualizando que ahora se le da más prioridad a proyectos musicales que apuestan por el llamado movimiento “alterado”, dejando de lado las propuestas más amables que grupos consolidados como ellos han impulsado por años.

“Quizá a nosotros ya no nos tocan mucho (en la radio) y ha sido importante superar eso, la radio está sobresaturada de narco-corridos, de música diferente, pero Intocable sigue con lo suyo, la gente conoce nuestro show, que son diferentes y con música diferente”.

Pese a esos cambios de promoción y los nuevos parámetros de popularidad digital, Juan Hernández destaca la fidelidad que el público mantiene con Intocable con sus 24 años de trayectoria y el compromiso que los músicos retornan con sus fans manteniendo el estilo que ha caracterizado a la banda conformada por la voz y acordeón de “Ricky” Muñoz, la batería de René Orlando Martínez, las percusiones de Sergio Serna, el bajo sexto de Daniel Sánchez y Alejandro Gulmar, así como el bajo de Félix Salinas.

“Siempre hay talento muy bueno al que no le da oportunidad el público, hay artistas que tienen suerte. La tecnología, lo digital le ha ganado a la industria, a la gente no la haces tonta y si hay grupos de moda luego pasa que no los vuelves a escuchar por más ‘likes’ o hits que tengan, si no hay talento detrás no pasa nada más e Intocable sigue en el gusto”.

Cupidos sonoros

Juan Hernández destaca que si algo ha consagrado Intocable a lo largo de su trayectoria es el romanticismo y nostalgia que causan sus canciones en las ya diversas generaciones que disfrutan de su música, al presumir con orgullo que a través de sus composiciones su público se ha enamorado, perdido u olvidado amores, recuerda a amigos que se adelantaron en el camino.

“Mucha gente nos platica su historia de amor, es algo muy bonito. Ahora formamos parte de dos generaciones y es impresionante y nos sigue apoyando público nuevo. La música de Intocable es para todos los gustos, somos una agrupación que no hablamos tanto en el escenario, vamos de canción en canción, vamos alternando el amor, las de tristeza, la gente lo disfruta, lo siente, lo aprecia”.

El músico resalta el esfuerzo que el público hace para poder pagar los boletos y acudir a las presentaciones de Intocable, por lo que la agrupación siempre trata de retribuir ese aprecio tratando de complacer las peticiones que sus fans solicitan para disfrutar de un concierto de lujo.

“Sería un error de nosotros omitir canciones, en el show siempre le preguntamos a la gente que cuál canción quieren escuchar. Vemos a gente llorando y yo pregunto por qué lloran y me dicen que porque no hemos tocado tal canción y las cantamos, se las dedicamos. Todos van a vernos pero cada fan tiene su historia, su apego a una canción”.

Con más música

A la espera de lanzar una nueva canción a final de año, Intocable revela que será hasta 2019 cuando la agrupación sorprenda con una nueva producción inédita que ya está en proceso de grabación en 60% de avance en la integración de nuevas canciones.

Juan Hernández destaca que uno de los planes del grupo es seguir explorando nuevos escenarios, principalmente en Sudamérica, que si bien han logrado conquistar a público como el colombiano, las expectativas siguen puestas en el Sur del Continente.

TOMA NOTA

Agéndalo

Intocable en el Auditorio Telmex el próximo 22 de junio a las 21:00 horas. Boletos: desde $250 pesos a mil 195 pesos.