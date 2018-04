Romeo Santos llega al Estadio 3 de Marzo

Lleno de sensualidad, pasión y romanticismo atrevido, llega Romeo Santos, el rey de la bachata al Estadio 3 de Marzo este 15 de junio. El intérprete llega con una nueva gira, Golden Tour, donde promete lanzar toda la potencia de sus ritmos guapachosos.

Los boletos para este concierto se encuentran a la venta en el Sistema Ticketmaster a partir de mañana.

Romeo Santos llegará con lo mejor de su sonido a un recinto que ha esperado tiempo para ver un concierto masivo, como lo es el Estadio 3 de Marzo, donde también se han presentado artistas de la talla de Maná, Metallica, Alejandro Sanz y Coldplay, entre otros.

Santos es dos veces ganador del Billboard Latin Music por artista del año; cinco canciones en la posición número uno y 17 semanas en el TOP Album Charts; y el reconocimiento de The American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) como mejor cantautor, lo respaldan como uno de los mejores compositores en hispanoamérica. Por si fuera poco, se ha consagrado como cantante en otras latitudes: Italia, París, Londres, por mencionar algunos.