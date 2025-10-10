Quién fue y de qué murió Fede Dorcaz, cantante argentino que estaba en CDMX

El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz perdió la vida a los 29 años luego de recibir impactos de bala en la Ciudad de México y de acuerdo con los reportes preliminares, el ataque ocurrió mientras circulaba por el Anillo Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en un episodio que las autoridades describen como un ataque directo o intento de robo perpetrado por sujetos en motocicletas.

Este hecho ocurre previo a su participación en un reality del programa Hoy llamado Las Estrellas Bailan en Hoy. Pocas horas antes del ataque, Fede Dorcaz publicó en sus redes sociales varias fotografías desde Televisa San Ángel, donde se encontraba ensayando para el reality, en las imágenes se le ve en el foro acompañado de parte del equipo de producción.

Sus últimas publicaciones reflejaban la emoción por formar parte del programa y su agradecimiento por la oportunidad de crecer profesionalmente en México.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por los mismos conductores del programa matutino, durante la transmisión en vivo, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Escalona y Arath de la Torre expresaron su solidaridad y lamentaron la noticia.

¿Quién fue Fede Dorcaz?

Federico Dorcaz, conocido en el ámbito artístico como Fede Dorcaz, era oriundo de Buenos Aires, Argentina, y se destacaba como cantante, compositor y modelo.

En los últimos años vivió en México, donde impulsó su carrera musical y participó en diversos proyectos de entretenimiento. Su propuesta artística combinaba elementos del pop y de la música urbana, y había lanzado varias canciones que difundía a través de plataformas digitales y redes sociales.

Dorcaz logró consolidar su presencia en medios latinoamericanos gracias a colaboraciones con otros artistas emergentes y apariciones en programas de televisión. Además, mantenía una amplia interacción con sus seguidores, compartiendo contenido musical y colaboraciones con personalidades del medio a través de sus redes sociales.

YC