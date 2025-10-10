Proyectan expansión de Placencia Muebles

Hace 90 años nació Placencia Muebles y desde entonces no ha parado de crecer.

Fue en 1935 cuando inició operaciones en un pequeño taller de carpintería en el Barrio de Santa Tere en Guadalajara y aún sigue creciendo.

"Iniciamos como un sueño, fue una primera carpintería muy pequeña por la calle de Francisco Zarco donde Don Andrés Placencia Barajas comenzó con dos auxiliares", recordó Andrés Gómez Placencia, gerente comercial, explicó.

Sin embargo a muy temprana edad el hijo de Andrés, Leonardo Plasencia se encargó de forjar el crecimiento de la fábrica de muebles y comenzó a abrir las primeras tiendas para vender sus muebles y de otros proveedores.

"Antes nada más éramos fabricantes y él comenzó a desarrollar todo para comenzar a vender".

Actualmente Placencia Muebles cuenta con ocho tiendas, cuatro en la zona metropolitana de Guadalajara. Federalismo, López Mateos, Urban Center y Avenida Patria. Además cuentan con tiendas en Querétaro, León, Irapuato y Puebla.

Para el próximo año la empresa contempla abrir su primera sucursal en el norte del país en Monterrey, Nuevo León.

"Ya se está trabajando en el proyecto, tenemos un par de opciones", aseguró Andrés Gómez Placencia.

El directivo aseguró que los tapatíos prefieren Muebles Plasencia por la calidad de sus piezas, el diseño, la atención al público y su garantía.

Desde el inició de todos se generó una filosofía muy bonita que era el tener clientes de por vida y clientes satisfechos.

"La única forma de crecer es que el cliente tenga preferencia por la empresa, comenzamos a tener mucha calidad en los muebles, mucho respaldo a los clientes y sobre todo garantías, la garantía que tus muebles están garantizados cuando menos por 10 años", afirmó.

Desde hace unos años la empresa se enfoca en la experiencia del cliente y por ello ofrecen asesoría en interiores con profesionales además de un servicio completo.

"Hacemos un render, el proyecto de acuerdo a tus necesidades, entregamos el mueble directo en tu casa sin costo, nuestra gente lo desempaca, lo instala y retira la basura, además en las tiendas tenemos un área para los niños", detalló el directivo.

Actualmente en Placencia Muebles la cuarta generación ya está trabajando.

Añadió que la tenacidad, la visión y sobre todo que siempre están cuidando al cliente han sido la clave del éxito de esta empresa que ya está en su tercera generación.

"Llegamos a estos 90 años muy fortalecidos, muy fuertes, con muchos ánimos, con entusiasmo y sobre todo con un ambiente interno muy sano, estamos muy esperanzados en todo esto", concluyó Andrés Gómez.

