Los Tigres del Norte, a rugir de nuevo

Un clásico de la música norteña regresa a Jalisco para complacer a sus fans: Los Tigres del Norte llegarán al Auditorio Telmex el próximo sábado 2 de junio.

Conformados por Jorge Hernández, Hernán Hernández, Luis Hernández, Eduardo Hernández y Óscar Lara, Los Tigres del Norte han marcado época en la música regional mexicana, y este año celebran medio siglo de carrera, razón suficiente para cantar con ellos sus grandes éxitos.

Pero además de las famosas canciones que los han hecho presentarse en múltiples países, Los Tigres del Norte siguen produciendo nuevo material, como la canción “Para sacarte de mi vida” a dueto con Alejandro Fernández, con quien podrían volver a grabar y hacer una gira, afirmó Hernán Hernández.

Dentro de la discografía del grupo, los corridos han sobresalido, pese a que últimamente no han grabado muchos: “El tipo de corrido ha cambiado mucho”, comentó Hernán. Temáticamente, agregó el músico, en sus canciones recientes han decidido resaltar el tema de la migración, situación con la que están en contacto constante en Estados Unidos. A lo largo de los años se han manifestado a favor de los migrantes: una de sus actividades recientes más notables fue su apoyo a Hillary Clinton en su campaña por la presidencia de Estados Unidos contra Donald Trump.

Para Jorge Hernández, “Siempre hay ganas y deseos de grabar con alguien”. Aunque para el disco que preparan no tendrán colaboraciones, ya que se tratará de material totalmente inédito. En el rubro de los invitados, Los Tigres del Norte no descartan hacer un segundo “unplugged”, donde invitarían a amigos artistas que por cuestiones de agenda o espacio no lograron estar en el concierto grabado en 2011.

En el panorama próximo de Los Tigres del Norte está compartir el material grabado en la prisión de Folsom, cincuenta años después de que tocara en la misma cárcel el cantante de country estadounidense, Johnny Cash.

Bajo nuevas reglas

Sobre el concierto a comienzos de junio, Hernán recordó que su última vez en Guadalajara fue en el formato de palenque. Ahora, al no ser un baile ni un palenque, una sede como el Auditorio Telmex tiene otras exigencias, por eso preparan más el show para que el público se divierta, dijo Luis.

Algo que caracteriza los espectáculos de Los Tigres del Norte es su vocación por satisfacer las peticiones del público. Luis Hernández afirmó al respecto: “No montamos el show por canciones”, pues van cantando conforme el público las pide. Eso sí, la constante es una: “Siempre las presentaciones son llenas de energía y de emoción”, dijo Luis. Algunas de las favoritas del público coinciden con las favoritas de los integrantes del grupo, como “Contrabando y traición (Camelia la Tejana)” y “La puerta negra”, y algunas menos renombradas pero igualmente emotivas para ellos, como “Un día a la vez” y “Mi pueblo querido”, que les recuerda sus orígenes, compartió Óscar Lara.

¡Asiste!

Los Tigres del Norte se presentan en el en el Auditorio Telmex este sábado 2 de junio a las 21:00 horas. Boletos de 250 pesos a mil 800 pesos. De venta en taquillas y en el sistema Ticketmaster.