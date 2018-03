Human Tetris, de Moscú con pasión

Human Tetris es una agrupación oriunda de Moscú, Rusia, que en la última década se ha convertido un referente del post punk mundial. La banda, que se originó en octubre del 2008, actualmente está conformada por Maxim Zaytsev, Arvid Kriger, Tonia Minaeva y Ramil Mubinov. Los moscovitas han sabido encauzar el agónico sonido de Joy Division con pinceladas dinámicas y sagaces que lo convierten en un post punk melódico. Sus canciones están repletas de sintetizadores atemporales con líneas que saben a los años 70 y 80, pero con arreglos que bien pueden recordarnos a Portishead o a Interpol.

Este medio habló con ellos sobre su nuevo material discográfico, las rupturas que han tenido en su alineación y el propósito de su próxima visita a Guadalajara el próximo 16 de junio en el C3 Stage.

—Han pasado 10 años desde que Human Tetris se formó, ¿por qué ese nombre?

—Maxim: Proviene de un programa de juegos japonés y en realidad no está diseñado para contener ningún mensaje en particular, simplemente nos gustó la forma en que sonaba en ese momento. Nosotros también tuvimos nuestras dudas sobre los primeros dos años, pero luego se entendió. El nombre de la banda en realidad solo está lleno de emociones y narraciones cuando tú, el oyente, te conectas con la música de la banda, por lo que realmente no importa. Si te gusta la música, comienzas a sentir lo mismo por el nombre.

—Luego de su primera gira europea decidieron tomarse un tiempo y en 2012 regresaron con nueva alineación ¿Qué pasó en ese momento? ¿Estaban en comunicación o rompieron toda relación?

—Maxim: Estamos en contacto con ex miembros de HT, sin resentimientos. Simplemente hubo un conflicto de ideas sobre esa banda, una falta de ambiente común, por así decirlo. Como abeto que se rompió. Estamos muy contentos de habernos tomado ese tiempo, nos ayudó a madurar como humanos y también como músicos. Somos mucho más deliberados y conscientes de lo que estamos publicando ahora. Se siente bien.

—¿Cuál es la parte más difícil de estar en una banda?

—Tonya: Encontrar un terreno común cuando todos tienen su propia opinión sobre las cosas sutiles que componen la música sin discutir y lastimarse.

—Maxim: Sí, hemos tenido momentos difíciles peleándonos por cosas creativas. Pero eso se vuelve más fácil con la sabiduría que ganamos.

—Sobre el nuevo material, cuéntanos un poco al respecto.

—Maxim: El álbum se llama “Memorabilia”, lo estamos lanzando esta primavera. Se trata de objetos físicos que guardan recuerdos, cosas que escasean en nuestra era digital. Difícil hablar sobre el sonido: seguramente usamos técnicas que son nuevas para nosotros, y barajamos un poco las cosas, pero no es una revolución. Aun así, tenemos una gran sensación al respecto, y ciertamente nos divertimos mucho presentándolos en vivo.

—Estuvieron hace un año en nuestra ciudad. ¿Qué recuerdas de tu última visita a Guadalajara?

—Maxim: ¡Amamos su ciudad! Para nuestra gran pena, solo podíamos pasar unas 24 horas en Guadalajara, así que no vimos mucho. Pero teníamos algunos de los alimentos más sabrosos y probamos el mejor tequila que hemos probado alguna vez en nuestras vidas, ¡ni siquiera podíamos imaginarnos que el tequila podría saber tan bien! Y la gente era increíblemente abierta y amable, cada persona que hemos conocido. Realmente esperamos poder pasar un poco más de tiempo en su hermosa ciudad.

—Arvid: ¡El año pasado tocamos dos conciertos en México y fue algo memorable! No tengo idea de por qué, pero tenemos más oyentes en México que en ningún otro lado y todos son corazones jóvenes y cálidos. Asombroso.

—Ram: La gente, todos son tan abiertos, sinceros, lo cual no es común en Europa. Generalmente tenemos multitudes más grandes aquí en México, y un intercambio de energía mucho más grande.

ASISTE

Human Tetris, 16 de junio en C3 Stage, Av. Vallarta, núm. 1488, boletos en taquillas del lugar con precios por confirmar.