Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 11 de octubre de 2025

El clima en Guadalajara para este sábado 11 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Lunes 13 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Martes 14 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 16 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 17 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15