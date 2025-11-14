Buen Fin 2025: EN VIVO, las mejores ofertas de la campaña de descuentos

El jueves 13 de noviembre arrancó oficialmente la edición del Buen Fin 2025, la campaña de descuentos anual que se desarrolla en México con el objetivo de impulsar el consumo local, fortaleciendo el mercado interno, pero también beneficiando a los clientes con increíbles ofertas y descuentos.

De acuerdo con el calendario oficial del programa, con motivo de su decimoquinto aniversario, este año el evento durará más, abarcando cinco días, del 13 al 17 de noviembre.

En este escenario, aquí te decimos EN VIVO cuáles son las mejores promociones que puedes encontrar durante esta campaña.