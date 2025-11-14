Viernes, 14 de Noviembre 2025

Buen Fin 2025: EN VIVO, las mejores ofertas de la campaña de descuentos

Estas son las mejores promociones que puedes encontrar durante el Buen Fin 2025 en los negocios participantes
 

El jueves 13 de noviembre arrancó oficialmente la edición del Buen Fin 2025, la campaña de descuentos anual que se desarrolla en México con el objetivo de impulsar el consumo local, fortaleciendo el mercado interno, pero también beneficiando a los clientes con increíbles ofertas y descuentos.

De acuerdo con el calendario oficial del programa, con motivo de su decimoquinto aniversario, este año el evento durará más, abarcando cinco días, del 13 al 17 de noviembre. 

En este escenario, aquí te decimos EN VIVO cuáles son las mejores promociones que puedes encontrar durante esta campaña.

¿Qué promociones ofrecen los bancos en el Buen Fin?


El Buen Fin se realiza en México del 13 al 17 de noviembre, por lo que miles de compradores esperan aprovechar las promociones en los comercios participantes y las tarjetas de banco se convierten en una opción ante las ofertas, pero ¿Qué ofrecen los bancos?
 

Buen Fin 2025: Estas son las multas y recargos con descuento en Edomex


Bajo el escenario del Buen Fin 2025, el gobierno municipal de Naucalpan dio a conocer que ofrecerá importantes descuentos en multas y recargos de los impuestos de bienes inmuebles, como parte de su programa de estímulos fiscales. En esta nota te contamos todos los detalles de estos descuentos en el Estado de México (Edomex).
 

Buen Fin 2025: Audífonos que puedes comprar por menos de 500 pesos en Liverpool


El Buen Fin 2025 llegó oficialmente a Liverpool, y en este escenario, la cadena de tiendas departamentales rebajó el precio de una amplia gama de productos tecnológicos, entre ellos audífonos, por lo que algunos de estos artículos se pueden adquirir por menos de 500 pesos en línea.
 

Estas son las promociones de Viva Aerobus por el Buen Fin 2025


En el marco del Buen Fin 2025, Viva Aerobus lanzó una serie de promociones y descuentos dirigidos a viajeros que buscan aprovechar la temporada para adquirir boletos aéreos a precios reducidos, mismas que ya se encuentran disponibles en su sitio oficial y aplican para rutas nacionales e internacionales con fechas de vuelo específicas y disponibilidad limitada.
 

Conciertos con descuento en Ticketmaster por el Buen Fin 2025


¡La música en vivo se vuelve irresistible este Buen Fin 2025! Ticketmaster trae descuentos que te permiten ver a tus artistas favoritos sin vaciar la cartera: entradas rebajadas, promociones por tiempo limitado y la excusa perfecta para armar plan con amigos. ¿Listo para cantar, bailar y aprovechar?
 

Licencia de conducir tiene descuento por el Buen Fin 2025; ¿dónde aplica?


Este Buen Fin 2025 las ofertas y promociones las encuentras en todos lados, pues, al contrario de lo que muchos creen, esta campaña no está activa exclusivamente para tiendas y negocios, sino que también participan instituciones bancarias, servicios y hasta gobiernos estatales.
 

Buen Fin 2025: Amazon sorprende con rebajas de hasta 50 % en celulares


La venta más esperada del año por fin llegó a México, y esta vez Amazon la celebra con increíbles ofertas y promociones en casi todos los artículos de su sitio web. Sin embargo, los descuentos que más han llamado la atención del público son los de celulares, pues este Buen Fin 2025 podrás adquirir los mejores modelos a precios impresionantes.
 

Buen Fin 2025: ¿Cuál es el mejor día para comprar con descuentos?


Desde la primera hora de este jueves 13 de noviembre arrancó la edición número 15 del Buen Fin, la campaña anual de descuentos que busca impulsar el consumo local en México. Este año el Buen Fin durará más días, brindándole a los consumidores mayores oportunidades para adquirir productos a precios reducidos.
 

