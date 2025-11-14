Buen Fin 2025: Estos son los productos que más compraron los mexicanos en el primer día

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) dio a conocer los productos que más compraron los mexicanos durante el primer día del Buen Fin 2025.

De acuerdo con la información de dicho organismo, los productos que más se vendieron —el 13 de noviembre, el primer día de ventas— fueron los siguientes:

Línea Blanca y electrónicos con 28%

Electrónicos y tecnología 28%

Ropa y calzado 12%

La Concanaco aseguró que en El Buen Fin 2025, que se lleva a cabo del 13 al 17 de noviembre, la mayor cantidad de la publicidad de los comercios se realizó a través de redes sociales. Además de que el 70% de las compras se registró en locales minoristas.

De acuerdo con dicho organismo, el 25% de las empresas que ofrecen ofertas en este fin de semana no se registraron en portales oficiales, pese a que es uno de los requisitos principales.

Incluso, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que pediría que bajen la publicidad relacionada con el evento de ofertas y descuentos, a los comercios que nos se inscribieron en El Buen Fin y que usen el logo correspondiente.

