Licencia de conducir tiene descuento por el Buen Fin 2025; ¿dónde aplica?

Este Buen Fin 2025 las ofertas y promociones las encuentras en todos lados, pues, al contrario de lo que muchos creen, esta campaña no está activa exclusivamente para tiendas y negocios, sino que también participan instituciones bancarias, servicios y hasta gobiernos estatales .

Tal es el caso del estado de Sinaloa, que a través de sus redes sociales oficiales confirmó que ofrecerá descuentos en algunos de sus trámites, como el de la licencia de conducir.

El Buen Fin es una de las ventas más grandes que se realizan en México como parte de un proyecto federal que busca fortalecer la economía promoviendo al mismo tiempo la compra y venta de productos nacionales .

Por eso, este año, del jueves 13 de noviembre al lunes 17, todos los comercios registrados en la iniciativa ofrecerán descuentos exclusivos, ofertas especiales y recompensas irresistibles.

Sumándose a esto, el Gobierno del Estado de Sinaloa compartió a detalle todos los trámites vehiculares que tendrán tarifas especiales estas fechas.

De acuerdo con su comunicado, todos los interesados en tramitar su licencia de conducir podrán recibir el 50 % de descuento este Buen Fin , excepto quienes requieran un permiso de aprendiz.

Además, al pagar con tarjeta podrán diferir su pago hasta seis meses sin intereses , lo que convierte este escenario en la oportunidad perfecta para quienes desean renovar o sacar por primera vez este documento.

No obstante, los conductores también podrán disfrutar del 80 % de descuento en recargos, multas, honorarios y un pago único de 6 mil pesos que incluye el cambio de placas y calcomanías.

Si deseas consultar información adicional o iniciar tu trámite, ingresa a: https://ciudadano.sinaloa.gob.mx/.

Recuerda que puedes pagar en línea o acudir a módulos y colecturías para llevar a cabo el proceso. Los descuentos estarán disponibles únicamente del 3 al 17 de noviembre del presente año, lo que significa que aún quedan un par de días para aprovechar la promoción.

Aprovecha los descuentos del Buen Fin 2025.

Realiza tu pago único de $6,000 o aprovecha hasta 80% de descuento en trámites vehiculares.

También 50% de descuento en licencia y cambio de propietarios.

