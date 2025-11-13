Volaris se luce con las promociones para el Buen Fin 2025

En el arranque del Buen Fin 2025, Volaris sorprendió al público con una agresiva estrategia de descuentos que busca dinamizar la temporada de viajes y consolidarse como una de las aerolíneas más accesibles del país.

La aerolínea anunció que, desde el primer minuto del Buen Fin y hasta la medianoche del lunes 17 de noviembre, ofrecerá descuentos de hasta 60% en rutas nacionales e internacionales, lo que convierte a esta edición en una de sus campañas más atractivas de los últimos años.

Las promociones aplican tanto para viajes de corta estancia como para itinerarios programados en 2026, lo que abre la posibilidad a planear vacaciones, visitas familiares o escapadas rápidas con mayor anticipación y a menor costo.

Esta promoción aplicará para viajar entre el 13 de noviembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026, sujeto a disponibilidad.

La aerolínea confirmó que el beneficio se aplica únicamente sobre la tarifa aérea y puede complementarse con un 10% adicional de descuento para socios del programa v.club, uno de los incentivos más atractivos para viajeros frecuentes.

La ventana de viaje, que se extiende hasta finales de agosto de 2026, permite a los usuarios organizar itinerarios para temporadas altas como Semana Santa o el verano, siempre y cuando encuentren disponibilidad dentro del periodo promocional. Volaris recomienda a los interesados reservar lo antes posible, debido a que la oferta está sujeta a cupo y puede agotarse rápidamente.

Con estas promociones, Volaris se suma a las empresas del sector turístico que buscan dinamizar el consumo durante el Buen Fin, una iniciativa que desde hace más de una década promueve la activación comercial en México y que en cada edición incentiva a millones de consumidores a adelantar compras o aprovechar ofertas para productos y servicios de alto valor, como viajes.

Para aprovechar la promoción, los interesados deberán ingresar al sitio oficial de Volaris o a su aplicación, seleccionar el vuelo disponible dentro de las fechas establecidas y aplicar el código VOLH60 antes de finalizar su compra.

