Amazon pone en oferta la bocina JBL Boombox 4 por el Buen Fin 2025

En el arranque del Buen Fin 2025, Amazon México sorprendió a los consumidores con una rebaja destacada: la nueva JBL Boombox 4 puede adquirirse por 7 mil 499 pesos, una oferta que llega justo después de que la marca renovara este modelo icónico.

La Boombox 4 continúa la tradición de potencia que caracteriza a esta línea de altavoces. El equipo integra 65W RMS en sus subwoofers y 45W RMS en los tweeters, una configuración capaz de llenar de sonido desde habitaciones pequeñas hasta espacios amplios como jardines, terrazas o zonas de alberca.

A nivel de resistencia, el dispositivo presume certificación IP68, lo que garantiza protección contra agua y polvo, haciéndolo adecuado para llevarlo a la playa, al bosque o a cualquier entorno exigente. Su batería de 99 Wh promete hasta 28 horas de reproducción a volumen medio, aunque esta cifra puede extenderse al conectarla a su cable de alimentación de dos metros. También incorpora la función Playtime Boost, que eleva la autonomía hasta 36 horas.

Entre sus novedades, la bocina añade compatibilidad con Auracast, permitiendo enlazarla con otros altavoces —de cualquier marca— que integren esta tecnología. La transmisión de audio se realiza vía Bluetooth 5.4 y, como extra, cuenta con un puerto USB para cargar dispositivos externos utilizando la energía de su propia batería.

Con estas características y su precio promocional, la JBL Boombox 4 se posiciona como una de las ofertas más atractivas del Buen Fin 2025 en Amazon México.

