El Buen Fin se realiza en México del 13 al 17 de noviembre, por lo que miles de compradores esperan aprovechar las promociones en los comercios participantes y las tarjetas de banco se convierten en una opción ante las ofertas, pero ¿Qué ofrecen los bancos?

Desde bonificaciones en compras y meses sin intereses, hasta reembolsos por uso de tarjetas, las instituciones financieras también buscan incentivar el consumo y posicionarse entre las opciones más atractivas durante este fin de semana de descuentos.

¿Cuáles son las promociones de bancos este Buen Fin 2025?

Citibanamex

Bonificación de 10% al realizar compras a partir de seis MSI.

Deberás acumular un monto mínimo de 10 mil pesos en compras a partir de seis MSI en negocios y tiendas participantes.

Se bonificará un monto máximo de 10 mil pesos por cliente.

Oferta especial: Podrás obtener 30% de bonificación del valor de tus compras participantes. Para ello deberás comprar a MSI únicamente en los negocios seleccionados durante las horas Banamex de 3:00 pm a 5:00 pm (hora de la Ciudad de México).

Cada día podrás conocer en su sitio de internet los negocios seleccionados para la oferta especial a partir de las 12:00 pm.

Debes registrarte en la aplicación o sitio del banco del 3 al 17 de noviembre.

BBVA

Paga en marzo de 2026 a tres MSI.

Inscripción desde la App BBVA.

Compra mínima de 3,500 pesos (no acumulable).

Debe ser en una sola exhibición en comercios nacionales con tarjetas de crédito físicas y digitales.

Bonificación de hasta 10 por ciento.

Al comprar a MSI en comercios participantes.

Bonificación automática (sin inscripción).

Participan compras a plazos de 12 a 24 MSI (no acumulable)

Monto máximo de bonificación $2,500 por día y cliente.

BBVA ofrece más de 180 promociones adicionales en restaurantes, farmacias, ópticas, laboratorios y supermercados, entre otros.

Santander

10% de cashback al comprar con tu tarjeta física en comercios participantes.

15% de cashback al comprar con tu tarjeta digital en comercios participantes.

5% de cashback si contrataste una tarjeta de crédito nueva del 11 de octubre al 12 de noviembre 2025.

Dobles Unique Points con tus tarjetas participantes en el programa Santander Unique Rewards.

Inscríbete una sola vez con tu número de cuenta o código de cliente para disfrutar de las promociones.

Compra con tu tarjeta de crédito digital y/o física a meses sin intereses en comercios participantes.

Recibe tu cashback 30 días hábiles después del término de la vigencia de la promoción, en la tarjeta de crédito que utilices al pagar.

HSBC

Obtén hasta 20% de devolución en tus compras a partir de 6 Meses sin Intereses en comercios participantes con tu Tarjeta de Crédito HSBC:

20% aplica para clientes Premier o con nómina en el banco. Para clientes No Premier o sin nómina aplica 10%.

Aplica en compras acumuladas de $13,000 M.N. o más, realizadas a partir de 6 Meses sin Intereses.

El monto máximo de devolución será de$7,500 M.N. por cliente.

Banorte

Bonificación en compras con tarjeta de crédito de hasta 12,000 pesos si tienes nómina en el banco. Para otros usuarios la bonificación es de hasta 9,000 pesos en compras entre el 13 y 17 de noviembre.

Bonificación de hasta 306,000 puntos.

Compra ahora y empieza a pagar en febrero de 2026, más tres MSI.

Bonificación de 15% en compras a MSI en comercios participantes. Monto mínimo de 6,500 pesos por ticket no acumulable. Aplica con tarjeta física y digital.

Es necesario registrarse para la promoción en el sitio del banco.

Scotiabank

Cashback de 15% en compras con tarjetas de crédito a nueve, 12 y 18 MSI, con un monto mínimo de 10,000 pesos. No participan tickets en una sola exhibición.

Cashback de 15% en tarjetas de débito.

Más boost de 5% al realizar tu portabilidad de nómina hacia el banco.

Es necesario que te inscribas en la aplicación ScotiaMóvil.

Inbursa

Compras con tarjetas de crédito a seis MSI.

Las compras deben ser reportadas al centro de atención telefónica 55 5447 8000 y 800 90 90000 a más tardar el 24 de noviembre de 2025.

Compra mínima de 2,000 pesos por ticket no acumulables; válido para compras nacionales, en el extranjero y en línea.

Participan las tarjetas Clásica, Oro, Óptima, Platinum, Black American Express, Telcel Oro, Enlace Médico, Fundación UNAM y Corporativa.

Banco Azteca

Bonificaciones de $25,000 y hasta $50,000 pesos en compras con Tarjeta Azteca del 20 de octubre al 23 de noviembre.

Los primeros 5 clientes que acumulen el mayor monto de compras durante la vigencia de la promoción se llevarán una de las bonificaciones.

Habrá 5 bonificaciones para clientes de Tarjeta Azteca, cada una con un valor total de $50 mil pesos.

Habrá 30 bonificaciones para clientes de Tarjeta Azteca, cada una con un valor total de $25 mil pesos.

BanCopel

Bonificación de hasta 20% con tarjetas de crédito y débito.

Nu

Nuviembre 2025: Recompensa de 20 y hasta 100,000 pesos.

Habrá 250,000 premios.

Las compras que se realicen del 13 al 28 de noviembre a 6 MSI o más por un monto acumulado de 2,000 pesos participan para abrir un baúl con posibles recompensas.

Debes registrarte en la aplicación de la institución financiera.

