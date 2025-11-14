El Buen Fin se realiza en México del 13 al 17 de noviembre, por lo que miles de compradores esperan aprovechar las promociones en los comercios participantes y las tarjetas de banco se convierten en una opción ante las ofertas, pero ¿Qué ofrecen los bancos?Desde bonificaciones en compras y meses sin intereses, hasta reembolsos por uso de tarjetas, las instituciones financieras también buscan incentivar el consumo y posicionarse entre las opciones más atractivas durante este fin de semana de descuentos.CitibanamexBBVASantanderHSBCBanorteScotiabankInbursaBanco AztecaBanCopelNu* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA