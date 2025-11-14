Buen Fin 2025: Estas son las multas y recargos con descuento en Edomex

Bajo el escenario del Buen Fin 2025, el gobierno municipal de Naucalpan dio a conocer que ofrecerá importantes descuentos en multas y recargos de los impuestos de bienes inmuebles, como parte de su programa de estímulos fiscales. En esta nota te contamos todos los detalles de estos descuentos en el Estado de México (Edomex).

Cabe recordar que el Buen Fin es un programa nacional de descuentos inspirado en el Black Friday estadounidense. Desde 2011, miles de comercios y marcas mexicanas ofrecen rebajas, promociones y facilidades de pago durante varios días. Este año y por primera vez, el Buen Fin durará cinco días.

Casos donde habrá condonación del 100% en Edomex

La tesorería municipal de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, acepta la condonación de hasta el 100% en multas y recargos por adeudos fiscales como el impuesto predial y el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, o sea, de traslado de dominio. Tal beneficio tendrá vigencia hasta el 28 de noviembre.

Tesorería de Naucalpan

Rezago de inmuebles de casas habitación.

Terrenos baldíos.

Impuestos sobre la adquisición de inmuebles (traslado de dominio).

Actualización por diferencias de construcción.

Cheques devueltos, relacionados con pagos de predial o traslado de dominio.

Por otro lado, en el municipio de Huixquilucan, se contemplan reducciones de entre 50% y 100% en recargos, multas y actualizaciones por pago tardío del impuesto predial y del servicio de agua. Este programa será válido solo hasta este lunes, 17 de noviembre, en pago de agua potable; y hasta el 15 de noviembre, en pago del predial.

Tesorería de Huixquilucan

En este caso solo se contemplan descuentos a contribuyentes que tenga rezago en los impuestos de predial y el agua bajo los siguientes términos:

100% de condonación sobre los accesorios legales derivados del impuesto predial a inmuebles de uso y destino habitacional.

Hasta 80% de descuento sobre los accesorios legales a terrenos baldíos, cuyo valor catastral sea igual o menor a 20 millones de pesos.

100% de condonación sobre los accesorios legales de las diferencias del impuesto predial, cuyo valor catastral sea igual o menor a 20 millones de pesos con uso y destino habitacional.

50% de descuento en multas y recargos por el rezago en el pago del servicio de agua.

¿Cuáles son los requisitos para obtener los descuentos?

Ambos ayuntamientos señalan que en cualquiera de los trámites mencionados, los contribuyentes tendrán que presentar:

Clave catastral o cuenta predial

Estar al corriente de los últimos ejercicios de pago

A lo anterior, hay que sumar que la condonación no aplicará si el contribuyente fue requerido judicialmente o está en proceso de ejecución fiscal. Además, también exhortan a solicitar las condonaciones antes del Buen Fin, pues, una vez se termine, no habrá más descuentos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

