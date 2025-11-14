Buen Fin 2025: Estas son las multas y recargos con descuento en Edomex

Bajo el escenario del Buen Fin 2025, el gobierno municipal de Naucalpan dio a conocer que ofrecerá importantes descuentos en multas y recargos de los impuestos de bienes inmuebles, como parte de su programa de estímulos fiscales. En esta nota te contamos todos los detalles de estos descuentos en el Estado de México (Edomex).Cabe recordar que el Buen Fin es un programa nacional de descuentos inspirado en el Black Friday estadounidense. Desde 2011, miles de comercios y marcas mexicanas ofrecen rebajas, promociones y facilidades de pago durante varios días. Este año y por primera vez, el Buen Fin durará cinco días.La tesorería municipal de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, acepta la condonación de hasta el 100% en multas y recargos por adeudos fiscales como el impuesto predial y el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, o sea, de traslado de dominio. Tal beneficio tendrá vigencia hasta el 28 de noviembre. Tesorería de NaucalpanPor otro lado, en el municipio de Huixquilucan, se contemplan reducciones de entre 50% y 100% en recargos, multas y actualizaciones por pago tardío del impuesto predial y del servicio de agua. Este programa será válido solo hasta este lunes, 17 de noviembre, en pago de agua potable; y hasta el 15 de noviembre, en pago del predial.Tesorería de HuixquilucanEn este caso solo se contemplan descuentos a contribuyentes que tenga rezago en los impuestos de predial y el agua bajo los siguientes términos:Ambos ayuntamientos señalan que en cualquiera de los trámites mencionados, los contribuyentes tendrán que presentar:A lo anterior, hay que sumar que la condonación no aplicará si el contribuyente fue requerido judicialmente o está en proceso de ejecución fiscal. Además, también exhortan a solicitar las condonaciones antes del Buen Fin, pues, una vez se termine, no habrá más descuentos.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO