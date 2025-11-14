Este viernes se brinda una nueva oportunidad para tentar a la suerte con el Gran Sorteo Especial de la Lotería Nacional, uno de los sorteos más esperados por los amantes del azar. En esta ocasión, la edición número 306 se celebra este viernes 14 de noviembre de 2025, ofreciendo a los participantes la posibilidad de ganar un atractivo premio mayor.

El Gran Sorteo Especial ha ganado popularidad entre los jugadores frecuentes gracias a sus importantes premios y su carácter conmemorativo, además en esta ocasión el boleto celebra los 15 años de El Buen Fin en México.

El premio mayor que estará en juego este viernes asciende a un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 80 millones de pesos, lo que representa una excelente oportunidad para quienes compren su cachito. Si la suerte te acompaña, podrías convertirte en uno de los grandes ganadores de este emblemático sorteo que semana tras semana mantiene viva la tradición y la esperanza de miles de personas.

Participar es muy sencillo: puedes adquirir tu boleto en los puntos de venta autorizados o a través de la página oficial de la Lotería Nacional. Con tan solo 60 pesos por cachito, podrías ser el próximo afortunado en cambiar tu vida.

Los resultados del Gran Sorteo Especial se darán a conocer este viernes en punto de las 20:00 horas. Si participaste, no olvides consultar los números ganadores a través de EL INFORMADOR.

