Buen Fin 2025: Audífonos que puedes comprar por menos de 500 pesos en Liverpool

El Buen Fin 2025 llegó oficialmente a Liverpool, y en este escenario, la cadena de tiendas departamentales rebajó el precio de una amplia gama de productos tecnológicos, entre ellos audífonos, por lo que algunos de estos artículos se pueden adquirir por menos de 500 pesos en línea.

Audífonos por menos de 500 pesos en el Buen Fin de Liverpool

Los siguientes modelos de audífonos se pueden conseguir por menos de 500 pesos en la página web oficial de Liverpool durante el periodo que abarca la campaña de descuentos nacional:

Akane | Audífonos In-Ear inalámbricos con cancelación de ruido: de mil 249 a 418 pesos

Genérica | Audífonos True Wireless inalámbricos con cancelación de ruido: de mil 219 a 485 pesos

Genérica | Audífonos Over-Ear Kawaii inalámbricos con cancelación de ruido: de 699 a 275 pesos

Fralugio | Audífonos True Wireless Fralugio A6S TWS inalámbricos: de 789 a 295 pesos

Genérica | Audífonos True Wireless inalámbricos con cancelación de ruido: de mil 119 a 430 pesos

SELECT SOUND | Audífonos True Wireless Lv-Bth022 inalámbricos: de 699 a 279 pesos

Genérica | Audífonos Macarron inalámbricos: de 699 a 241 pesos (colores negro, verde, rosa, azul marino y azul claro)

MITZU | Audífonos In-Ear alámbricos: de mil 299 a 419 pesos

Audífonos por menos de 500 pesos en el Buen Fin de Liverpool. ESPECIAL

Cabe decir que varias de estas piezas cuentan con envío gratis a todo el país y cuentan con opciones de pagos a meses sin intereses con tarjetas Liverpool.

Este año, el Buen Fin 2025 se lleva a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, por lo que todavía estás a tiempo de aprovechar estas promociones.

¿Cuál es el horario de Liverpool durante el Buen Fin 2025?

A través de su sitio web, Liverpool informó a sus clientes que podrán disfrutar de las ofertas en un horario de 10:00 a 22:00 horas. Algunas tiendas tendrán horarios especiales, por lo que se recomienda consultarlos previamente. Cabe decir que el horario habitual en los puntos físicos de venta es de 11:00 a 21:00 horas.

El comercio recordó que las ofertas están disponibles en cualquier momento del día dentro de este periodo a través de la app Liverpool Pocket o en liverpool.com.mx.

Las promociones del Buen Fin en Liverpool son la oportunidad perfecta para adquirir bienes y artículos de todo tipo: electrónica, línea blanca, ropa de mujer, hombre y niños, juguetería, accesorios, joyería, belleza, muebles y todo lo que se requiere para el hogar.

