Estas son las promociones de Viva Aerobus por el Buen Fin 2025

En el marco del Buen Fin 2025, Viva Aerobus lanzó una serie de promociones y descuentos dirigidos a viajeros que buscan aprovechar la temporada para adquirir boletos aéreos a precios reducidos, mismas que ya se encuentran disponibles en su sitio oficial y aplican para rutas nacionales e internacionales con fechas de vuelo específicas y disponibilidad limitada.

La aerolínea dio a conocer que las promociones se aplicarán del 13 al 17 de noviembre, fechas oficiales del Buen Fin, y contemplan tarifas especiales que parten desde $1 más el TUA, válidas para vuelos programados entre enero y mayo del próximo año.

Estas promociones solo aplican para vuelos nacionales saliendo desde ciudades como: Acapulco, Cancún, Ciudad de México (AICM/AIFA), Chetumal, Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Cozumel Culiacán, Durango, Guadalajara, Hermosillo, Huatulco, Ixtapa Zihuatanejo, La Paz, León, Bajío, Los Cabos, Puerto Vallarta y más.

Las tarifas publicadas corresponden exclusivamente a la Tarifa Zero, la cual contempla un vuelo sencillo e incluye únicamente un artículo personal —como bolso, maletín, pañalera, porta-vestidos, porta-trajes o mochila— que no rebase las dimensiones establecidas de 45 cm x 35 cm x 20 cm, y que pueda colocarse debajo del asiento.

VIVA AEROBUS

Entre los términos y condiciones adicionales se encuentran los siguientes:

El monto correspondiente a la TUA puede variar al momento de realizar el pago.

La Tarifa Zero no admite modificaciones de ningún tipo.

La promoción estará disponible solo del 13 al 17 de noviembre.

Aplica para viajar exclusivamente entre enero y mayo de 2026.

La disponibilidad depende del calendario de vuelos.

Ninguna de las tarifas es reembolsable; no se permiten cancelaciones ni devoluciones, salvo lo contemplado en la Ley de Aviación Civil.

Los descuentos y tarifas promocionales señalados no se pueden combinar ni acumular con otras ofertas o promociones vigentes.

Para acceder a las promociones, los usuarios deberán realizar la compra directamente a través de la página oficial de Viva Aerobus o su aplicación móvil, asimismo, la empresa recomendó a los viajeros revisar cuidadosamente las condiciones de tarifa.

De acuerdo con la aerolínea, se espera un incremento considerable en la demanda de vuelos durante el Buen Fin, por lo que sugieren a los usuarios planear con anticipación. Asimismo, recordaron que todas las operaciones mantienen los estándares de seguridad y puntualidad que distinguen a la compañía, e invitaron a los clientes a mantenerse atentos a actualizaciones en caso de alta demanda o ajustes operativos.

Bancos que ofrecen beneficios al comprar vuelos de Viva Aerobus durante el Buen Fin 2025

Adquirir boletos de Viva Aerobus con tarjetas participantes durante el Buen Fin 2025 permitirá a los usuarios acceder a distintos incentivos, dependiendo de la institución bancaria. Estos son los beneficios disponibles:

Banamex: Brinda una bonificación del 10% en compras acumuladas a partir de $10 mil pesos, además de la opción de pagar a 6 meses sin intereses.

BBVA: Aplica hasta un 10% de bonificación automática al realizar compras desde $5 mil pesos.

American Express (Amex): Permite obtener hasta $2 mil pesos de reembolso en compras realizadas durante la campaña.

HSBC: Ofrece hasta 20% de devolución en compras que se difieran a partir de 6 meses sin intereses.

Banorte: Concede un 15% de bonificación en compras mayores a $6,500 pesos realizadas a meses sin intereses.

Santander: Otorga 10% de cashback en compras con tarjeta de crédito física y 15% de cashback al pagar con la versión digital.

Scotiabank: Aplica un 15% de cashback en compras con tarjeta de crédito, más un 5% adicional para quienes cambien o regresen su nómina al banco.

Nu: Permite participar para abrir un "baúl sorpresa" por cada $2 mil pesos en compras diferidas a 6 meses sin intereses o más.

PayPal: Ofrece hasta $1,000 pesos de beneficio en una o varias compras a meses sin intereses.

Mercado Pago: Otorga un 10% de cashback en compras elegibles.

YC