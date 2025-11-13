Estas son las promociones de Viva Aerobus por el Buen Fin 2025

En el marco del Buen Fin 2025, Viva Aerobus lanzó una serie de promociones y descuentos dirigidos a viajeros que buscan aprovechar la temporada para adquirir boletos aéreos a precios reducidos, mismas que ya se encuentran disponibles en su sitio oficial y aplican para rutas nacionales e internacionales con fechas de vuelo específicas y disponibilidad limitada.La aerolínea dio a conocer que las promociones se aplicarán del 13 al 17 de noviembre, fechas oficiales del Buen Fin, y contemplan tarifas especiales que parten desde $1 más el TUA, válidas para vuelos programados entre enero y mayo del próximo año.Estas promociones solo aplican para vuelos nacionales saliendo desde ciudades como: Acapulco, Cancún, Ciudad de México (AICM/AIFA), Chetumal, Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Cozumel Culiacán, Durango, Guadalajara, Hermosillo, Huatulco, Ixtapa Zihuatanejo, La Paz, León, Bajío, Los Cabos, Puerto Vallarta y más.Las tarifas publicadas corresponden exclusivamente a la Tarifa Zero, la cual contempla un vuelo sencillo e incluye únicamente un artículo personal —como bolso, maletín, pañalera, porta-vestidos, porta-trajes o mochila— que no rebase las dimensiones establecidas de 45 cm x 35 cm x 20 cm, y que pueda colocarse debajo del asiento. Entre los términos y condiciones adicionales se encuentran los siguientes:Para acceder a las promociones, los usuarios deberán realizar la compra directamente a través de la página oficial de Viva Aerobus o su aplicación móvil, asimismo, la empresa recomendó a los viajeros revisar cuidadosamente las condiciones de tarifa.De acuerdo con la aerolínea, se espera un incremento considerable en la demanda de vuelos durante el Buen Fin, por lo que sugieren a los usuarios planear con anticipación. Asimismo, recordaron que todas las operaciones mantienen los estándares de seguridad y puntualidad que distinguen a la compañía, e invitaron a los clientes a mantenerse atentos a actualizaciones en caso de alta demanda o ajustes operativos.Adquirir boletos de Viva Aerobus con tarjetas participantes durante el Buen Fin 2025 permitirá a los usuarios acceder a distintos incentivos, dependiendo de la institución bancaria. Estos son los beneficios disponibles:Banamex: Brinda una bonificación del 10% en compras acumuladas a partir de $10 mil pesos, además de la opción de pagar a 6 meses sin intereses.BBVA: Aplica hasta un 10% de bonificación automática al realizar compras desde $5 mil pesos.American Express (Amex): Permite obtener hasta $2 mil pesos de reembolso en compras realizadas durante la campaña.HSBC: Ofrece hasta 20% de devolución en compras que se difieran a partir de 6 meses sin intereses.Banorte: Concede un 15% de bonificación en compras mayores a $6,500 pesos realizadas a meses sin intereses.Santander: Otorga 10% de cashback en compras con tarjeta de crédito física y 15% de cashback al pagar con la versión digital.Scotiabank: Aplica un 15% de cashback en compras con tarjeta de crédito, más un 5% adicional para quienes cambien o regresen su nómina al banco.Nu: Permite participar para abrir un "baúl sorpresa" por cada $2 mil pesos en compras diferidas a 6 meses sin intereses o más.PayPal: Ofrece hasta $1,000 pesos de beneficio en una o varias compras a meses sin intereses.Mercado Pago: Otorga un 10% de cashback en compras elegibles. YC