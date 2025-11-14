Buen Fin en Liverpool: ¿Aplica en tienda en línea o solo en tiendas físicas?

El Buen Fin 2025 ya comenzó y, como cada año, Liverpool se posiciona entre los comercios más buscados por los consumidores. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes entre los compradores es si las promociones aplican únicamente en tiendas físicas o también en la plataforma en línea.

La respuesta corta es sí: Liverpool participa tanto en sucursales como en su tienda digital, aunque con algunas particularidades que conviene tomar en cuenta.

Durante este fin de semana de descuentos (del 13 al 17 de noviembre), Liverpool habilitó promociones en electrónica, hogar, moda, belleza, muebles y línea blanca con el objetivo de atraer a quienes buscan adelantar sus compras navideñas o aprovechar meses sin intereses.

La cadena departamental confirmó que todas sus ofertas se encuentran disponibles tanto en tiendas físicas como en liverpool.com.mx y la app móvil Liverpool Pocket, ampliando así el acceso para quienes prefieren evitar filas o no tienen una sucursal cercana.

¿Cuál será el horario de Liverpool durante el Buen Fin?

De acuerdo con la información oficial del sitio web de Liverpool, del 13 al 17 de noviembre las tiendas físicas operarán en horario de 10:00 a 22:00 horas, mientras que la plataforma en línea y la aplicación móvil Liverpool Pocket estarán disponibles las 24 horas, permitiendo realizar compras desde cualquier dispositivo.

Las autoridades y la propia empresa recomiendan a los consumidores planificar con anticipación sus compras: revisar precios antes del inicio de las promociones, comparar opciones entre tiendas, verificar las políticas de devolución y confirmar los términos de los meses sin intereses.

Promociones bancarias durante El Buen Fin

Durante El Buen Fin 2025, Liverpool contará con diversas promociones bancarias diseñadas para facilitar las compras de sus clientes. Estas son las ofertas disponibles:

Liverpool: Al pagar con una tarjeta Liverpool Visa, los usuarios recibirán Dobles Puntos Rosas, sin necesidad de registrarse y sin un monto mínimo requerido.

BBVA: Quienes utilicen tarjetas BBVA podrán obtener una bonificación del 10% en compras a partir de 13 meses sin intereses, o bien comenzar a pagar sus compras a 3 MSI hasta marzo de 2026.

Banamex: Las compras realizadas con tarjetas Banamex tendrán un 10% de bonificación siempre que se difieran a 6 meses sin intereses o más.

Santander: Los clientes que paguen con una tarjeta física Santander recibirán un 10% de bonificación, mientras que quienes usen la versión digital podrán acceder a un 15%.

Banorte: Al pagar en una sola exhibición con tarjetas Banorte, los usuarios con Nómina Banorte podrán obtener hasta 12 mil pesos de reembolso.

American Express (AMEX): Al gastar 10 mil pesos con tarjetas AMEX, los compradores recibirán una bonificación de mil 500 pesos.

Scotiabank: Los pagos con tarjetas de débito o crédito Scotiabank permitirán obtener hasta un 20% de cashback.

Falabella: Las compras realizadas con tarjeta Falabella tendrán un 15% de cashback al elegir meses sin intereses.

BanBajío: Los clientes que utilicen tarjetas BanBajío recibirán un 10% de bonificación en compras a meses sin intereses.

PayPal: Al pagar mediante PayPal, se podrá acceder hasta 24 meses sin intereses con bancos participantes.

Con su participación en tiendas físicas y en línea, Liverpool busca posicionarse nuevamente como uno de los principales destinos de compras durante el Buen Fin. La variedad de descuentos, métodos de pago y opciones de entrega refuerzan la estrategia omnicanal de la marca, diseñada para facilitar la experiencia del consumidor sin importar dónde decida comprar.

