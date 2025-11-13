Buen Fin 2025: Amazon sorprende con rebajas de hasta 50 % en celulares

La venta más esperada del año por fin llegó a México, y esta vez Amazon la celebra con increíbles ofertas y promociones en casi todos los artículos de su sitio web. Sin embargo, los descuentos que más han llamado la atención del público son los de celulares , pues este Buen Fin 2025 podrás adquirir los mejores modelos a precios impresionantes.

El Buen Fin es una estrategia impulsada por la Secretaría de Economía con el objetivo de incentivar la compra y venta de productos dentro del territorio nacional , beneficiando a los negocios locales y mejorando el flujo económico del país.

Por ello, del 13 al 17 de noviembre, diferentes empresas, comercios y servicios ofrecerán tarifas especiales para todos los compradores interesados en conseguir los mejores artículos a precios considerablemente más bajos que el resto del año.

Una de las compañías más grandes que se suma a esta campaña es Amazon, que desde las primeras horas de este jueves lanzó descuentos de hasta 50 % en dispositivos electrónicos. A continuación, te compartimos algunos de los celulares con descuento este Buen Fin en Amazon:

Samsung Galaxy S24+ 12GB/256GB – 57 % de descuento: de $23,999 a $10,499.

– 57 % de descuento: de $23,999 a $10,499. Samsung Galaxy S25 Ultra Plata 512GB con S-Pen – 44 % de descuento: de $35,999 a $19,999.

– 44 % de descuento: de $35,999 a $19,999. Samsung Galaxy S24 FE 5G Azul 128GB, AI, Nacional con Garantía – 47 % de descuento: de $13,999 a $7,399.

– 47 % de descuento: de $13,999 a $7,399. Motorola G15 Gris (4GB RAM/128GB), 50MP, Desbloqueado – 43 % de descuento: de $3,499 a $1,999.

– 43 % de descuento: de $3,499 a $1,999. ZTE Blade A35e 6.52” 64GB + 6GB RAM, Android 14 Go Gris – 33 % de descuento: de $1,499 a $999.

– 33 % de descuento: de $1,499 a $999. Honor Magic7 Lite 8+512GB, resistente al agua y polvo, IP65M + audífonos de regalo – 36 % de descuento: de $9,999 a $6,399.

– 36 % de descuento: de $9,999 a $6,399. Xiaomi Redmi Note 14s Dual SIM 256GB Purple 8GB RAM – 39 % de descuento: de $5,599 a $3,399.

– 39 % de descuento: de $5,599 a $3,399. Honor Bundle X8c 8GB + 512GB Cloud Purple + Audífonos X7i de regalo – 41 % de descuento: de $7,999 a $4,699.

– 41 % de descuento: de $7,999 a $4,699. Motorola Edge 60 Fusion (8GB RAM/256GB), Rosa, Desbloqueado – 44 % de descuento: de $8,999 a $4,999.

– 44 % de descuento: de $8,999 a $4,999. Samsung Galaxy S25 Edge Negro 256GB – 52 % de descuento: de $28,499 a $13,589.

Además, podrás disfrutar beneficios adicionales como bonificaciones, meses sin intereses, cashback y puntos de recompensa al pagar con tarjetas de crédito o débito participantes.

Puedes visitar el sitio oficial del Buen Fin en Amazon a través del siguiente enlace: https://www.amazon.com.mx/buenfin para descubrir todas las sorpresas y promociones disponibles esta temporada.

Recuerda que, además de dispositivos electrónicos, también encontrarás ofertas en electrodomésticos, ropa, calzado, artículos del hogar, alimentos, muebles, productos de cuidado personal y mucho más.

Con esto, Amazon se consolida como una de las plataformas con las mejores ofertas del Buen Fin 2025, ofreciendo grandes descuentos y beneficios para todos los compradores.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP