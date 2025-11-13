Jueves, 13 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Buen Fin 2025: Amazon sorprende con rebajas de hasta 50 % en celulares

Este Buen Fin 2025, Amazon baja los precios de sus celulares de gama alta, media y baja con promociones exclusivas en su sitio web

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Amazon arranca el Buen Fin 2025 con rebajas exclusivas en smartphones. ESPECIAL

Amazon arranca el Buen Fin 2025 con rebajas exclusivas en smartphones. ESPECIAL

La venta más esperada del año por fin llegó a México, y esta vez Amazon la celebra con increíbles ofertas y promociones en casi todos los artículos de su sitio web. Sin embargo, los descuentos que más han llamado la atención del público son los de celulares, pues este Buen Fin 2025 podrás adquirir los mejores modelos a precios impresionantes.

El Buen Fin es una estrategia impulsada por la Secretaría de Economía con el objetivo de incentivar la compra y venta de productos dentro del territorio nacional, beneficiando a los negocios locales y mejorando el flujo económico del país.

Te puede interesar: Buen Fin 2025: ¿Por qué conviene pagar con tarjeta de débito?

Por ello, del 13 al 17 de noviembre, diferentes empresas, comercios y servicios ofrecerán tarifas especiales para todos los compradores interesados en conseguir los mejores artículos a precios considerablemente más bajos que el resto del año.

Una de las compañías más grandes que se suma a esta campaña es Amazon, que desde las primeras horas de este jueves lanzó descuentos de hasta 50 % en dispositivos electrónicos. A continuación, te compartimos algunos de los celulares con descuento este Buen Fin en Amazon:

  • Samsung Galaxy S24+ 12GB/256GB – 57 % de descuento: de $23,999 a $10,499.
  • Samsung Galaxy S25 Ultra Plata 512GB con S-Pen – 44 % de descuento: de $35,999 a $19,999.
  • Samsung Galaxy S24 FE 5G Azul 128GB, AI, Nacional con Garantía – 47 % de descuento: de $13,999 a $7,399.
  • Motorola G15 Gris (4GB RAM/128GB), 50MP, Desbloqueado – 43 % de descuento: de $3,499 a $1,999.
  • ZTE Blade A35e 6.52” 64GB + 6GB RAM, Android 14 Go Gris – 33 % de descuento: de $1,499 a $999.
  • Honor Magic7 Lite 8+512GB, resistente al agua y polvo, IP65M + audífonos de regalo – 36 % de descuento: de $9,999 a $6,399.
  • Xiaomi Redmi Note 14s Dual SIM 256GB Purple 8GB RAM – 39 % de descuento: de $5,599 a $3,399.
  • Honor Bundle X8c 8GB + 512GB Cloud Purple + Audífonos X7i de regalo – 41 % de descuento: de $7,999 a $4,699.
  • Motorola Edge 60 Fusion (8GB RAM/256GB), Rosa, Desbloqueado – 44 % de descuento: de $8,999 a $4,999.
  • Samsung Galaxy S25 Edge Negro 256GB – 52 % de descuento: de $28,499 a $13,589.

Además, podrás disfrutar beneficios adicionales como bonificaciones, meses sin intereses, cashback y puntos de recompensa al pagar con tarjetas de crédito o débito participantes.

También puedes leer: ¿Cómo levantar una queja ante Profeco si tu compra del Buen Fin no llega?

Puedes visitar el sitio oficial del Buen Fin en Amazon a través del siguiente enlace: https://www.amazon.com.mx/buenfin para descubrir todas las sorpresas y promociones disponibles esta temporada.

Recuerda que, además de dispositivos electrónicos, también encontrarás ofertas en electrodomésticos, ropa, calzado, artículos del hogar, alimentos, muebles, productos de cuidado personal y mucho más.

Con esto, Amazon se consolida como una de las plataformas con las mejores ofertas del Buen Fin 2025, ofreciendo grandes descuentos y beneficios para todos los compradores.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones