Buen Fin 2025: Amazon sorprende con rebajas de hasta 50 % en celulares

La venta más esperada del año por fin llegó a México, y esta vez Amazon la celebra con increíbles ofertas y promociones en casi todos los artículos de su sitio web. Sin embargo, los descuentos que más han llamado la atención del público son los de celulares, pues este Buen Fin 2025 podrás adquirir los mejores modelos a precios impresionantes.El Buen Fin es una estrategia impulsada por la Secretaría de Economía con el objetivo de incentivar la compra y venta de productos dentro del territorio nacional, beneficiando a los negocios locales y mejorando el flujo económico del país.Por ello, del 13 al 17 de noviembre, diferentes empresas, comercios y servicios ofrecerán tarifas especiales para todos los compradores interesados en conseguir los mejores artículos a precios considerablemente más bajos que el resto del año.Una de las compañías más grandes que se suma a esta campaña es Amazon, que desde las primeras horas de este jueves lanzó descuentos de hasta 50 % en dispositivos electrónicos. A continuación, te compartimos algunos de los celulares con descuento este Buen Fin en Amazon:Además, podrás disfrutar beneficios adicionales como bonificaciones, meses sin intereses, cashback y puntos de recompensa al pagar con tarjetas de crédito o débito participantes.Puedes visitar el sitio oficial del Buen Fin en Amazon a través del siguiente enlace: https://www.amazon.com.mx/buenfin para descubrir todas las sorpresas y promociones disponibles esta temporada.Recuerda que, además de dispositivos electrónicos, también encontrarás ofertas en electrodomésticos, ropa, calzado, artículos del hogar, alimentos, muebles, productos de cuidado personal y mucho más.Con esto, Amazon se consolida como una de las plataformas con las mejores ofertas del Buen Fin 2025, ofreciendo grandes descuentos y beneficios para todos los compradores.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP