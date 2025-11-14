Buen Fin 2025: 8 apps que te ayudan a rastrear ofertas

En 2024, más del 60% de los mexicanos participaron en el Buen Fin, según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). Desde que surgió esta temporada de descuentos, millones de mexicanos se preparan para aprovechar las promociones que aparecen por todos lados, tanto en tiendas físicas como en internet.

Sin embargo, no todas las promociones son tan atractivas como aparentan. En ocasiones, los precios se modifican previamente para, durante la temporada de rebajas, hacer supuestas rebajas. La tecnología se convierte en una aliada y cobra relevancia con herramientas de defensa del consumidor: las apps y extensiones que permiten rastrear el historial de precios.

Las apps para rastrear ofertas

Keepa

¿Qué hace? Esta app rastrea el historial de precios de productos en Amazon. Permite visualizar gráficas con las variaciones de precio a lo largo del tiempo y recibir alertas cuando el precio baja. Es ideal para evitar falsos descuentos.

Versión: gratuita (disponible app Pro, con costo).

Sistema operativo: extensión habilitada para Chrome, Firefox, Edge y app

Lowpi

¿Qué hace? Es un comparador de precios en varias tiendas como Amazon, Walmart, Costco y Liverpool. Busca automáticamente el mejor precio disponible y ofrece historial de costos y análisis de tendencias. Es muy útil para compras grandes.

Versión: gratuita

Sistema operativo: web y app móvil (Android e iOS)

CamelCamelCamel

¿Qué hace? Se especializa en productos de Amazon. Esta herramienta permite rastrear precios y recibir notificaciones cuando los productos alcanzan tu precio objetivo. No requiere cuenta para poder consultar.

Versión: gratuita

Sistema operativo: web y extensión de navegador

Promodescuentos

¿Qué hace? Es una comunidad en línea donde usuarios comparten ofertas, promociones, cupones y errores de precio en tiempo real. Las publicaciones se votan para destacar las más confiables y efectivas. Es ideal para descubrir gangas inesperadas.

Versión: gratuita

Sistema operativo: web, Android e iOS

Honey

¿Qué hace? es una extensión que aplica cupones de descuento automáticamente en cientos de tiendas online. Además, ofrece alertas de baja de precio y recompensas en algunas compras. Es perfecta para compras en moda, belleza y tecnología.

Versión: gratuita

Sistema operativo: extensión para navegadores y app para iOS

Goodbudget

¿Qué hace? Usa el método tradicional de “sobres virtuales” para asignar presupuesto a categorías como renta, comida o entretenimiento. Resulta útil para quienes prefieren planificar sus gastos a detalle.

Versión: gratuita (con opción de adquirir la Plus)

Sistema operativo: Android, iOS y versión web

Spendee

¿Qué hace? Aplicación intuitiva para controlar gastos diarios, crear presupuestos personalizados y sincronizar cuentas bancarias. También permite visualizar reportes financieros y compartir presupuestos en grupo.

Versión: gratuita (el modo Premium es opcional)

Sistema Operativo: Android, iOS

Google Shopping

¿Qué hace? Permite comparar precios de un mismo producto en diferentes tiendas y ver si ha subido o bajado recientemente. Muestra tendencias de precios e incluye reseñas y opciones de envío.

Versión: gratuita

Sistema operativo: web, integrado en el navegador y móvil

