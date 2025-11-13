Conciertos con descuento en Ticketmaster por el Buen Fin 2025

¡La música en vivo se vuelve irresistible este Buen Fin 2025! Ticketmaster trae descuentos que te permiten ver a tus artistas favoritos sin vaciar la cartera: entradas rebajadas, promociones por tiempo limitado y la excusa perfecta para armar plan con amigos. ¿Listo para cantar, bailar y aprovechar?

Este año El Buen Fin se realiza a partir de este jueves 13 hasta el próximo lunes 17 de noviembre, coincidiendo con el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana, en su edición número 15, el evento promete cinco días de promociones en miles de comercios físicos y en línea.

Buen Fin 2025 en Ticketmaster

Este Buen Fin date ese gusto y disfruta la música el máximo con conciertos, festivales, teatro y las mejores experiencias con hasta el 50 por ciento de descuento más tres meses sin intereses (MSI) con bancos participantes.

Simi Fest- Boletos al 3x2

Los siguientes eventos cuentan con hasta 50 por ciento de descuento a 3 MSI:

Corona Capital (precio fase 1).

Coca-Cola Flow Fest (precio fase early).

Abraham Vázquez.

Alejandro Speitzer en Cruise.

Aleks Syntek.

Andrés Vernazza.

Fernando Delgadillo y Alejandro Filo.

Raúl Ornelas.

Rush.

Jessy & Joy.

Navidad sinfónica.

Camilo Séptimo.

Diego Morán.



Toma en cuenta que la vigencia de estos descuentos estará activa del 13 de noviembre de 2025 a las 9:30 a.m. hasta el 17 de noviembre de 2025 a las 11:59 p.m.

Condiciones de la promoción

El descuento se aplica únicamente al precio base del boleto de los eventos participantes y estará disponible hasta agotar existencias.

Los cargos por servicio y costos de procesamiento no forman parte del descuento.

La opción de 3 Meses Sin Intereses (3MSI) está disponible solo para pagos con tarjetas de crédito emitidas por los bancos participantes y siempre que se cumpla con el monto mínimo por transacción:

Banamex: $3,000 MXN

BBVA: $1,000 MXN

HSBC: $300 MXN

Banorte: $300 MXN

Santander: $300 MXN

Las mensualidades se verán reflejadas en el estado de cuenta del tarjetahabiente de acuerdo con las políticas del banco correspondiente.

Esta promoción no se combina con otras ofertas o descuentos y solo es válida durante las fechas señaladas.

Tanto las instituciones bancarias como Ticketmaster pueden modificar o cancelar la promoción en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo.

La aplicación correcta del esquema a meses sin intereses es responsabilidad exclusiva del banco emisor de la tarjeta.

Participar en la promoción no garantiza la disponibilidad de boletos.

Ticketmaster no se responsabiliza por cambios, ajustes o cancelaciones de los eventos, ya que estas decisiones dependen exclusivamente del organizador.

