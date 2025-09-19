Viernes, 19 de Septiembre 2025

EN VIVO, noticias y actualizaciones sobre el Simulacro Nacional 2025

Entérate de todo lo acontecido durante la jornada del ensayo organizado por la Coordinadora Nacional de Protección Civil

Oralia López

Cada 19 de septiembre se realiza en México el Macrosimulacro Nacional. A las 12:00 horas de hoy viernes se activará este ejercicio, y Jalisco participará debido a que se encuentra dentro de una zona de riesgo por sismos. Como en cada edición, se llevará a cabo bajo una hipótesis específica, esta vez, en recuerdo de los 40 años del terremoto de 1985 y 8 del de 2017.

Este año, en todo el país, se seguirá la hipótesis de sismo de magnitud 8.1 e Intensidad IX, profundidad de 12 km, con epicentro al oeste de Chamela, municipio de La Huerta.

Famosos mexicanos recuerdan el terremoto de 1985


La alerta sísmica se activará hoy, pues como cada año, un simulacro nacional recordará qué hacer en caso de temblor. Pero para algunos famosos, basta recordar lo que vivieron hace 40 años con el terremoto de 1985: tragedia, pérdidas, así como mucha solidaridad, para mantenerse a alertas ante una situación como esta.

 

Siteur participará en Simulacro Nacional sin afectar el servicio


Este viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, una acción preventiva de gran importancia para fortalecer la cultura de la protección civil y fomentar la preparación ante situaciones de emergencia en todo el país. El objetivo de este ejercicio es sensibilizar a la población sobre la necesidad de estar preparados y saber cómo reaccionar en caso de eventos imprevistos.

 

Desde su trinchera, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) se suma a este importante simulacro, asegurando que no afectará la operación de Mi Tren. El servicio en todas las líneas continuará de manera habitual, garantizando la movilidad de las y los usuarios sin interrupciones. De esta forma, la institución contribuye a la educación y preparación de la comunidad, sin alterar sus actividades cotidianas. 

¿En qué estados sonará la alerta sísmica?


Los estados que participarán en el Simulacro Nacional 2025 son: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En algunos casos, como Guerrero, Oaxaca o Chiapas, la alarma no sonará en todas las ciudades

Habitantes que recibirán alerta en su celular por macro simulacro


Como parte de las acciones relacionadas con este simulacro, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó el pasado jueves 7 de agosto que durante el ensayo de hoy 19 de septiembre se probará la alerta sísmica a nivel nacional, con la que se espera llevar un mensaje preventivo a más de 80 millones de celulares en todo México sin necesidad de una señal de Internet.

Sismos superiores a magnitud 7 que han afectado a México en el último siglo


Los sismos de 1985 y 2017 no son los únicos de magnitud superior a 7 que se han registrado en la historia desde que se tiene registro, al menos en el último siglo. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que se actualiza en tiempo real, el país ha tenido movimientos telúricos mayores en otras ocasiones. El último de estos ocurrió también el 19 de septiembre, pero de 2022, con registro de 7.7 y epicentro en Coalcomán, Michoacán, el cual se sintió de forma intensa en Jalisco.

 

Debido a estos sismos es que de manera anual se realizan simulacros para que las personas sepan cómo actuar, donde resguardarse y qué hacer ante este tipo de fenómenos.

 

¿Cuál es el mes que más tiembla en México?


Contrario a la creencia popular, los registros realizados desde hace más de 111 años por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), desmienten la creencia de que septiembre es el mes con mayor actividad sísmica, y afirman que esta afirmación solo es una "percepción humana".

 

De acuerdo con sismólogos e ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), si se hace una revisión más amplia a estos registros, se observa que el mes con mayor frecuencia de movimientos telúricos es diciembre. Sin embargo, la repetición de estos sismos en la misma fecha ha llevado a la población a proponer que este fenómeno sea estudiado.

¿Para qué sirve el Simulacro Nacional?


En septiembre se lleva a cabo el Segundo Simulacro Nacional del año, por lo que diversas instituciones y organizaciones han hecho el llamado a la población mexicana de participar de este ejercicio, con el objetivo de prevenir riesgos ante algún posible temblor en el territorio mexicano.

La hipótesis de sismo para el simulacro en Jalisco


De acuerdo con un reporte publicado en la página oficial de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), que se puede leer completo aquí, en Jalisco se seguirá la hipótesis de sismo de magnitud 8.1 e Intensidad IX, profundidad de 12 km, con epicentro al oeste de Chamela, municipio de La Huerta.

¿Cuántas veces ha temblado el 19 de septiembre?


El primer evento grabado en la memoria colectiva de la población mexicana es el sismo del 19 de septiembre de 1985, con una magnitud de 8.1 en la escala de Richter. Con epicentro en las costas de Michoacán, este sismo afectó gran parte de la zona centro y sur del país, derrumbando edificios y cobrando la vida de al menos 6 mil personas, según con cifras oficiales.

¿En qué estados tiembla más en México y por qué?


México se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica del mundo. Cada año se registran más de 90 sismos con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que representa alrededor del 60% de los movimientos telúricos que ocurren a nivel global.

El riesgo sísmico en el territorio nacional varía según la cercanía a fallas activas, el tipo de suelo, la antigüedad y diseño de las edificaciones, así como la densidad de asentamientos humanos.

¿En qué estados tiembla más en México?

De acuerdo con los registros estadísticos, los estados con mayor riesgo y donde se producen sismos de gran magnitud —capaces de impactar incluso a la Ciudad de México— son: 

  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán 
  • Guerrero 
  • Oaxaca 
  • Puebla 
  • Estado de México 
  • y Veracruz

México probará alerta sísmica en celulares durante simulacro nacional


El pasado mes de agosto, la coordinadora nacional de Protección Civil (PC), Laura Velázquez Alzúa, anunció que durante el Segundo Simulacro Nacional 2025 se probará la alerta sísmica a nivel nacional, con la que se espera llevar un mensaje preventivo a más de 80 millones de celulares sin necesidad de una señal de Internet.

En rueda de prensa se dieron a conocer todos los detalles del segundo simulacro nacional, que como cada año se realiza el 19 de septiembre, esta vez a las 12:00 horas.

