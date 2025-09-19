Cada 19 de septiembre se realiza en México el Macrosimulacro Nacional. A las 12:00 horas de hoy viernes se activará este ejercicio, y Jalisco participará debido a que se encuentra dentro de una zona de riesgo por sismos. Como en cada edición, se llevará a cabo bajo una hipótesis específica, esta vez, en recuerdo de los 40 años del terremoto de 1985 y 8 del de 2017.Este año, en todo el país, se seguirá la hipótesis de sismo de magnitud 8.1 e Intensidad IX, profundidad de 12 km, con epicentro al oeste de Chamela, municipio de La Huerta.