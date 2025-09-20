Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 20 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.Según se informó, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 21 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga