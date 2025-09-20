Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 20 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 20 de septiembre informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 61%.

Según se informó, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 21 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Martes 23 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

