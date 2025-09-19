Este viernes 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas, tapatíos fueron sorprendidos por el sonido de la alerta sísmica durante el segundo Simulacro Nacional 2025. Este ejercicio, que se organiza cada año en México, busca reforzar la cultura de la protección civil y promover la preparación de la ciudadanía ante posibles emergencias. La finalidad es crear conciencia sobre la importancia de saber cómo actuar frente a situaciones inesperadas, no obstante, en esta ocasión destacó la novedad de escuchar por primera vez la alarma sísmica en Jalisco, un detalle que llamó la atención de los participantes.

Aunque el Gobierno de México informó con anticipación que el Simulacro Nacional incluiría la activación de una alerta sísmica a nivel nacional, diseñada para llegar a más de 80 millones de celulares sin necesidad de conexión a Internet, en Jalisco muchos habitantes se llevaron un susto. Algunos desconocían la prueba y otros, aun sabiendo de ella, no la recordaban, por lo que se sorprendieron al recibir el mensaje en sus teléfonos móviles justo al inicio del ejercicio. Cabe recordar que esta herramienta ya había sido evaluada por primera vez en el simulacro realizado en abril pasado en la Ciudad de México.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, explicó que los teléfonos móviles recibirían un mensaje acompañado de un sonido de alarma. El texto decía: "ESTO ES UN SIMULACRO, este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México, ESTO ES UN SIMULACRO".

En efecto, ese fue el mensaje que se recibió en los celulares, acompañado de la aclaración de que correspondía a una alerta presidencial.

Para poder ver en las pantallas la alerta no era necesario instalar aplicaciones adicionales ni contar con conexión a Internet, ya que el sistema de alertamiento en México f unciona de manera gratuita y es compatible con redes móviles 2G, 3G y 4G.

La alerta de SASSLA y SkyAlert hoy 19 de septiembre por el Simulacro Nacional

Durante el Simulacro Nacional de hoy, la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos (SASSLA) también efectuó el disparo de la alerta sísmica a través de su aplicación móvil y la notificación a través de su cuenta de X (antes Twitter).

SASSLA es una app de monitoreo de sismos en tiempo real en México; esta avisa hasta 120 segundos antes de un sismo, e indica qué tan fuerte se sentirán, así como en cuánto tiempo. También se puede descargar gratis para Android y iOS.

La página de la app dice que retransmite la señal oficial del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

El detalle fue que el mensaje de esta ocasión no especificaba que se trataba de una alerta por simulacro, lo que confundió a algunos usuarios.

También la aplicación Sky Alert avisó con un mensaje, sin embargo, contrario a lo que hizo SASSLA, ésta sí avisó que se trataba de un simulacro.

