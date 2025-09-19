El Congreso del Estado se unió este 19 de septiembre al Simulacro Nacional 2025, jornada conmemorativa de los sismos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México, cuyo propósito es fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de reacción frente a emergencias.

En total, 849 trabajadores del Poder Legislativo fueron evacuados. En la sede de Avenida Hidalgo participaron 679 personas, quienes lograron desalojar el edificio en un tiempo récord de dos minutos con 30 segundos; mientras que en las oficinas de Avenida Juárez fueron evacuados 173 empleados en dos minutos con 58 segundos.

El ejercicio se desarrolló bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 e intensidad IX, con epicentro al oeste de Chamela, municipio de La Huerta, a una profundidad de 12 kilómetros, de acuerdo con la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, un movimiento de esta magnitud alcanzaría la costa en aproximadamente 16 minutos.

Las brigadas internas del Congreso coordinaron el desalojo, indicando rutas de seguridad y puntos de concentración en espacios abiertos, asimismo, están preparadas para brindar apoyo en primeros auxilios, búsqueda y rescate, prevención y control de incendios, así como evacuación de inmuebles en caso de ser necesario.

