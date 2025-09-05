México se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica del mundo. Cada año se registran más de 90 sismos con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que representa alrededor del 60% de los movimientos telúricos que ocurren a nivel global.

El riesgo sísmico en el territorio nacional varía según la cercanía a fallas activas, el tipo de suelo, la antigüedad y diseño de las edificaciones, así como la densidad de asentamientos humanos.

¿En qué estados tiembla más en México?

De acuerdo con los registros estadísticos, los estados con mayor riesgo y donde se producen sismos de gran magnitud —capaces de impactar incluso a la Ciudad de México— son:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Estado de México

y Veracruz

¿Por qué tiembla tanto en México?

La explicación radica en que el país está ubicado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

México se encuentra sobre la Placa Norteamericana, pero en su porción sur y oeste limita con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico. En la región de Mesoamérica, la interacción tectónica es intensa debido a la subducción de la placa de Cocos bajo las placas de Norteamérica y del Caribe, lo que genera sismos constantes.

Además, en el sureste del país, las placas de Norteamérica y del Caribe presentan un límite transcurrente lateral izquierdo a lo largo de la fosa del Caimán y el sistema de fallas Motagua-Polochic, aumentando la complejidad sísmica de la región.

La ubicación geográfica de México lo convierte en un país altamente sísmico, por lo que la prevención, la planificación urbana y la construcción segura son esenciales para reducir riesgos frente a futuros movimientos telúricos.

Con información de Protección Civil CDMX.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS