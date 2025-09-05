México se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica del mundo. Cada año se registran más de 90 sismos con magnitud superior a 4 grados en la escala de Richter, lo que representa alrededor del 60% de los movimientos telúricos que ocurren a nivel global.El riesgo sísmico en el territorio nacional varía según la cercanía a fallas activas, el tipo de suelo, la antigüedad y diseño de las edificaciones, así como la densidad de asentamientos humanos.De acuerdo con los registros estadísticos, los estados con mayor riesgo y donde se producen sismos de gran magnitud —capaces de impactar incluso a la Ciudad de México— son: La explicación radica en que el país está ubicado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.México se encuentra sobre la Placa Norteamericana, pero en su porción sur y oeste limita con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico. En la región de Mesoamérica, la interacción tectónica es intensa debido a la subducción de la placa de Cocos bajo las placas de Norteamérica y del Caribe, lo que genera sismos constantes.Además, en el sureste del país, las placas de Norteamérica y del Caribe presentan un límite transcurrente lateral izquierdo a lo largo de la fosa del Caimán y el sistema de fallas Motagua-Polochic, aumentando la complejidad sísmica de la región.La ubicación geográfica de México lo convierte en un país altamente sísmico, por lo que la prevención, la planificación urbana y la construcción segura son esenciales para reducir riesgos frente a futuros movimientos telúricos.Con información de Protección Civil CDMX.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS