Cada 19 de septiembre se realiza en México el Macrosimulacro Nacional y en 2025 no será la excepción. A las 12:00 horas se activará este ejercicio , y Jalisco participará debido a que se encuentra dentro de una zona de riesgo por sismos. Como en cada edición, se llevará a cabo bajo una hipótesis específica.

El propósito de llevar a cabo un simulacro es invitar a instituciones públicas y privadas a sumarse, con la intención de generar conciencia en la población sobre la forma adecuada de reaccionar ante una situación de emergencia.

De acuerdo con un reporte publicado en la página oficial de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), que se puede leer completo aquí, en Jalisco se seguirá la hipótesis de sismo de magnitud 8.1 e Intensidad IX, profundidad de 12 km, con epicentro al oeste de Chamela, municipio de La Huerta.

Según la hipótesis para el Macrosimulacro 2025, el movimiento telúrico de la hipótesis sería originado por la subducción de la placa de Rivera bajo de la placa americana, lo que generaría una rotura de 150 km y un ancho de 60 km, con una dislocación de 6 m, esta forma olas entre 3.5 y 6 m que alcanzarían la costa en 18 minutos aproximadamente.

Dejaría afectaciones importantes los municipios de la región Costa-Sierra Occidental por el sismo, y tsunami en La Huerta, Tomatlán, Cihuatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta.

Habría daños en la Zona Metropolitana de Guadalajara, región Centro, y las regiones Altos Sur, Ciénega, Valles, Lagunas y Sierra de Amula, así como afectaciones moderadas en el resto de las regiones del estado.

De acuerdo con Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, dependencias y organismos de la administración pública estatal y de los gobiernos municipales, están obligadas a realizar cuando menos dos simulacros de evacuación por año.

ESPECIAL / UEPCBJ

