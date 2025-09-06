El próximo 19 de septiembre se conmemora en México el Día Nacional de Protección Civil, fecha decretada como oficial en el año 2001 por el entonces presidente Vicente Fox, en memoria del terremoto que sacudió al centro de México en 1985; la fecha tomó fuerza después de lo ocurrido en el año 2017.

De acuerdo con el Gobierno de México, en el apartado segundo del artículo número dos del documento oficial, se hace referencia a la implementación de simulacros de evacuación, con el fin de fomentar las medidas de protección que permitan minimizar los riesgos provenientes de desastres naturales o de carácter antropogénico.

En el decreto del año 2001 también se hace referencia que cada año, en el mismo día, se entregara el "Reconocimiento Nacional de Protección Civil", con el objetivo de reconocer a las personas o grupos que por sus acciones o medidas de protección enfrentan de forma destacada los fenómenos naturales o de origen humano.

México fue sacudido por un devastador terremoto el 19 de septiembre de 1985, con magnitud de 8.1. El sismo comenzó a las 07:19 horas y dejó a la Ciudad de México incomunicada, sin suministro eléctrico y con riesgo de explosiones debido a fugas de gas. De manera trágica, 32 años después, el mismo día, pero a las 13:14 horas, se repitió un escenario similar: un temblor de magnitud 7.1, con epicentro a 12 kilómetros entre los límites de Morelos y Puebla. Ambos desastres cobraron la vida de cientos de personas y provocaron graves daños materiales.

No obstante, México, conocido por sus montañas, volcanes y barrancas, está ubicado en la zona de subducción formada por las placas tectónicas de Rivera y Cocos, en contacto con la gran placa de Norteamérica; forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico, y es muy propenso a los sismos.

Los sismos de 1985 y 2017 no son los únicos de magnitud superior a 7 que se han registrado en la historia desde que se tiene registro, al menos en el último siglo. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que se actualiza en tiempo real, el país ha tenido movimientos telúricos mayores en otras ocasiones. El último de estos ocurrió también el 19 de septiembre, pero de 2022, con registro de 7.7 y epicentro en Coalcomán, Michoacán, el cual se sintió de forma intensa en Jalisco.

Debido a estos sismos es que de manera anual se realizan simulacros para que las personas sepan cómo actuar, donde resguardarse y qué hacer ante este tipo de fenómenos.

Los sismos mayores a magnitud 7 que han afectado a México en el último siglo

Fecha | Epicentro | Magnitud

19 de septiembre 2022 | Coalcomán, Michoacán | 7.7

7 de septiembre 2021 | Acapulco, Guerrero | 7.1

23 de junio 2020 | Crucecita, Oaxaca | 7.4

16 de febrero 2018 | Pinotepa Nacional, Oaxaca | 7.2

19 de septiembre 2017 | Chiautla de Tapia, Puebla | 7.1

7 de septiembre 2017 | Pijijiapan, Chiapas | 8.2

18 de abril 2014 | Petatlán, Guerrero | 7.2

7 de noviembre 2012 | Ciudad Hidalgo, Chiapas | 7.3

20 de marzo 2012 | Ometepec, Guerrero | 7.5

4 de abril 2010 | Mexicali, Baja California | 7.2

21 de enero 2003 | Armería, Colima | 7.6

9 de agosto 2000 | La Mira, Michoacán | 7.0

30 de septiembre 1999 | Puerto Escondido, Oaxaca | 7.4

15 de junio 1999 | San Gabriel Chilac, Puebla | 7.0

11 de enero de 1997 | La Mira, Michoacán | 7.1

24 de febrero 1996 | Pinotepa Nacional, Oaxaca | 7.1

20 de octubre de 1995 | Ocozocoautla, Chiapas | 7.1

9 de octubre de 1995 | Manzanillo, Colima | 8.0

14 de septiembre de 1995 | Ometepec, Guerrero | 7.3

10 de septiembre 1993 | Huixtla, Chiapas | 7.2

30 de abril 1986 | Coalcomán, Michoacán | 7.0

20 de septiembre | 1985 | Zihuatanejo, Guerrero | 7.6

19 de septiembre 1985 | La Mira, Michoacán | 8.1

1 de diciembre 1983 | Ciudad Hidalgo, Chiapas | 7.0

19 de junio 1982 | Ciudad Hidalgo, Chiapas | 7.3

7 de junio 1982 | Ometepec, Guerrero | 7.0

24 de octubre 1981 | Las Guacamayas, Michoacán | 7.3

24 de octubre 1980 | Acatlán de Osorio, Puebla | 7.1

14 de marzo 1979 | Petatlán, Guerrero | 7.4

29 de noviembre 1978 | San Pedro Pochutla, Oaxaca | 7.6

24 de febrero 1976 | Comalapa, Chiapas | 7.5

28 de agosto 1973 | Tierra Blanca, Veracruz | 7.3

30 de enero 1973 | Coalcomán, Michoacán | 7.6

29 de abril 1970 | Ciudad Hidalgo, Chiapas | 7.3

2 de agosto 1968 | Pinotepa Nacional, Oaxaca | 7.3

23 de agosto 1965 | Crucecita, Oaxaca | 7.4

6 de julio 1964 | Ciudad Altamirano, Guerrero | 7.2

19 de mayo 1962 | San Marcos, Guerrero | 7.0

11 de mayo 1962 | Chilpancingo, Guerrero | 7.1

28 de julio 1957 | San Marcos, Guerrero | 7.8

29 de abril 1954 | Guerrero Negro, Caja California Sur | 7.0

