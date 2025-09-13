El próximo 19 de septiembre, a las 12:00 horas, se llevará a cabo, como ocurre cada año, un macro simulacro nacional, con el propósito de fomentar la cultura de la Protección Civil en la población, y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre, entre estos, causados por un sismo o temblor.

Como parte de las acciones relacionadas con este simulacro, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó el pasado jueves 7 de agosto que durante el ensayo se probará la alerta sísmica a nivel nacional, con la que se espera llevar un mensaje preventivo a más de 80 millones de celulares en todo México sin necesidad de una señal de Internet.

El 19 de septiembre a las 12:00 h (centro), durante el #SegundoSimulacroNacional2025, podría sonar una alerta en tu celular. ����



Así se escuchará �� pic.twitter.com/vYdzQZvI18 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 12, 2025

X

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, invita a la población a estar atenta ante este mensaje y a conservar la calma cuando lo reciban , y recuerda que se deberá al ejercicio de prevención.

De acuerdo con la titular de PC, esta fue una instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con la misión de fortalecer la cultura de protección civil y mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de fenómenos naturales.

Según la funcionaria, el mensaje que llegará a los celulares dirá "ESTO ES UN SIMUACRO, este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México, ESTO ES UN SIMULACRO".

Recuerdan que no es necesario instalar alguna aplicación en el celular para recibir la alerta ni se debe contar con Internet, ya que el sistema de alertamiento es compatible con las plataformas móviles de 2G, 3G, 4G, y es gratis.

La hipótesis de sismo para el simulacro nacional

Este año, la hipótesis que se seguirá será para un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, mientras que representaría posibles afectaciones en estados como Colima, Guerrero, Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, además de Jalisco. Según los colores de intensidad en la escala sísmica de Mercalli, estos efectos serían severos en Michoacán, Guerrero, Ciudad de México y Jalisco.

Este año se conmemorarán 40 años del terremoto de 1985, el cual dejó cifras de alrededor de 10 mil muertos, aunque se habla incluso de 40 mil; también, numerosos daños materiales y el nacimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, decretado meses después del terremoto.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Sismos superiores a magnitud 7 que han afectado a México en el último siglo

OF