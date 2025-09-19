Famosos mexicanos recuerdan el terremoto de 1985

La alerta sísmica se activará hoy, pues como cada año, un simulacro nacional recordará qué hacer en caso de temblor. Pero para algunos famosos, basta recordar lo que vivieron hace 40 años con el terremoto de 1985: tragedia, pérdidas, así como mucha solidaridad, para mantenerse a alertas ante una situación como esta.

Roco, de La Maldita Vecindad: "Tengo el recuerdo claro de la organización de mi colonia"

Yo tenía 12 años cuando pasó el terremoto y tengo dos recuerdos muy claros en la piel. El primero fue la organización social de mi colonia que estaba muy al sur de la ciudad; cómo se organizaron los chavos y las mamás de mis amigos para cocinar arroz y frijoles, y mandarlos al centro para poder ayudar de alguna forma a los voluntarios.

Y la otra, fue ese grupo de arquitectos voluntarios que fueron a revisar los edificios que habían quedado en pie, y que se empezaron a dar cuenta de que muchos estaban construidos al límite y otros con materiales de baja calidad; fueron las cosas que más me impactaron.

Tonio Ruiz, solista, QBO, Coda. "La fuerza de la gente fue abrumadora"

Estaba afuera de la escuela, esperando la entrada de mi grupo. Ver la calle moviéndose como hule fue descomunal.

Cuando terminó el temblor, nos dejaron ir a casa y fue entonces cuando nos dimos cuenta del desastre: la escuela que se cayó en Tlalpan y Tasqueña, y toda la destrucción en el centro. Tenía 15 o 16 años y no nos dejaban acercarnos a las labores de rescate.

La fuerza de la solidaridad de la gente, hombro con hombro, ayudando, fue abrumadoramente hermosa en medio de todo el horror del terremoto.

Jorge Michel Grau: "Fue el renacimiento de la fuerza de la gente"

Ser parte de la generación del terremoto fue algo que nos animó a salir a tocar.

Siempre estábamos en nuestros ensayos, tocando música loca y creíamos que nunca iba a pasar de ahí. Y de repente, en los campamentos de damnificados, nos dimos cuenta lo que significaba para ellos y para nosotros tocar en la calle.

Prácticamente nuestra historia ha ido de la mano de esos momentos agridulces, donde algo pasó y nos movimos todo.

Lo que vimos (esa vez) fue una gran organización social, civil; de hecho, de ahí viene el movimiento urbano popular, fue un gran renacimiento de la fuerza gente, de la gente organizada al margen de los partidos políticos y esa gran enseñanza la seguimos viendo ahora que pasó este accidente de la pipa con toda la gente ayudando.

Terremoto del 1985

El 19 de septiembre de 1895 ocurrió el terremoto más fuerte y significativo de México, el cual afectó principalmente las zonas centro, sur y occidente del país, en particular a la Ciudad de México, donde se percibió a las 07:19 a.m. Este sismo superó en intensidad y en daños al registrado en 1957, que hasta entonces había sido el más notable en la ciudad.

La réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre, también tuvo gran repercusión para la capital al colapsar estructuras reblandecidas un día antes.

La solidaridad y compañerismo de la gente aún vive en el recuerdo de las personas que presenciaron el desastre, e incluso de las que no pero que escuchan las historias compartidas de lo sucedido, reforzando la comunidad del pueblo mexicano.

