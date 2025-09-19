Poco antes de las 12 del mediodía comenzaron a sonar las campanadas de la Catedral Metropolitana de Guadalajara. A algunos les tomó por sorpresa, porque esperaban más bien el sonido de las alarmas de los edificios anunciando el inicio del Macro Simulacro de este 2025.

"Disculpe ¿Las campanadas anuncian el simulacro o solo es porque ya es mediodía?" preguntó una mujer mayor a un hombre que esperaba en la Plaza de Armas, en el corazón de la ciudad. "No, el simulacro todavía no empieza, seguro es por alguna misa", contestó el hombre, y la mujer permaneció en el sitio esperando el comienzo del ejercicio.

A las 12:00 del mediodía en punto se escucharon entonces los avisos sonoros ya esperados. Quienes estaban dentro de los edificios sabían bien que debían evacuar rápidamente para seguir los protocolos, aunque a otros tantos, el simulacro los alcanzó en la calle. Tal vez hubo quien ni siquiera recordaba lo que sucedería.

Algunos más se vieron sorprendidos por las alarmas que emitieron sus teléfonos móviles, que sonaba como si la peor catástrofe se acercara. "Alerta sísmica. Sismo en progreso con intensidad fuerte", aparecía en las pantallas de los dispositivos móviles para alertar del ejercicio.

En el caso de Jalisco, la hipótesis del simulacro fue de un sismo de 8.1 grados a registrarse en las costas de Chamela, en el municipio de La Huerta.

Así, una a una las personas salían de todos los inmuebles para comenzar a conformarse en pequeños grupos en las distintas plazoletas y espacios abiertos del primer cuadro de la ciudad, siguiendo las instrucciones de sus jefes de brigada que, en caso de un sismo real, deberán de servirles para saber cómo actuar, sin olvidar las reglas de oro para este tipo de situaciones: no corro, no grito, no empujo.

Habiendo pasado alrededor de cinco minutos, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), Sergio Ramírez López, en coordinación con el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, ya se hallaban reunidos revisando los resultados del ejercicio, que se replicó en más de 20 mil inmuebles de los 125 municipios de la Entidad.

"Tuvimos una participación de más de 20 mil brigadas internas de protección civil, y estamos rompiendo la cifra récord del ejercicio pasado con dos millones 950 mil 855 personas participando en este ejercicio", instó Ramírez López.

Dicha participación, dijo el titular de la UEPCBJ, se debió principalmente a la comunicación y sensibilización que se estuvo compartiendo a nivel estatal y nacional para invitar a la ciudadanía a participar en este ejercicio, que se ha establecido en todo el País no solo como un mecanismo de prevención y organización ante la posibilidad de un sismo o temblor, sino también, en homenaje a las miles de víctimas (hasta la fecha sin una cifra concreta) que dejó el terremoto registrado en México el 19 de septiembre de 1985 con magnitud de 8.1, y que se percibió en distintas partes del País.

"Es un ejercicio donde cada vez se usan más herramientas tecnológicas. Las comandancias regionales estuvieron muy activas trabajando con las unidades municipales y a esto es lo que atribuyo yo el aumento de la participación de las personas, que las comandancias, junto con las unidades de protección civil municipales, estuvieron convocando a centros de negocios, escuelas, a participar en este ejercicio", manifestó Ramírez López.

Tan solo del Palacio de Gobierno evacuaron 134 personas en un tiempo de un minuto y 59 segundos, según notificó el secretario general.

Sergio Ramírez López destacó que este 2025 el simulacro tuvo un incremento del 30% en la participación de viviendas que se sumaron al simulacro, considerando el registro previo que realiza la UEPCBJ. "Estamos con alrededor de 750 mil casas habitación que se registraron este año en comparación con ocasiones anteriores", dijo el director.

Otro de los motivos por los cuales, señaló, es posible que este 2025 se hubiera roto récord en el ejercicio, es debido a las aplicaciones tecnológicas que las personas han descargado en sus teléfonos móviles, entre ellos la recién presentada "Jalisco Alerta", que ya está disponible para iOS y Android.

Si bien, recordó, es falso que durante el mes de septiembre "tiembla más", reconoció que es posible que también la "psicosis" que se ha generado en la población debido a que en distintos años se han registrados fuertes sismos durante el día 19 de septiembre (además de 1985, en 2017 y 2022), pueda incidir en que la ciudadanía espera este día el macro simulacro, incrementando así la participación de las personas.

"Tiembla todos los días. Todos los días tenemos temblores en el Estado de Jalisco menores a tres grados, vigilamos tres zonas importantes, pero supongo que la psicosis que eso ha generado también ha motivado la participación de las personas", dijo Ramírez López.

Al finalizar el ejercicio poco a poco todas las personas fueron regresando a sus edificios para reincorporarse a sus actividades habituales, aunque algunos todavía con esa espinita de duda si este 2025 volverá a traer un nuevo movimiento de las placas tectónicas de la tierra, aunque los análisis de los especialistas señalen que la probabilidad de que vuelva a temblar el mismo día no lleguen ni siquiera al 1% .

