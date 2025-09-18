Este viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025 , una acción preventiva de gran importancia para fortalecer la cultura de la protección civil y fomentar la preparación ante situaciones de emergencia en todo el país. El objetivo de este ejercicio es sensibilizar a la población sobre la necesidad de estar preparados y saber cómo reaccionar en caso de eventos imprevistos.

Desde su trinchera, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) se suma a este importante simulacro, asegurando que no afectará la operación de Mi Tren. El servicio en todas las líneas continuará de manera habitual, garantizando la movilidad de las y los usuarios sin interrupciones. De esta forma, la institución contribuye a la educación y preparación de la comunidad, sin alterar sus actividades cotidianas.

SITEUR

Es fundamental recordar que, en una emergencia, la calma y la prevención son clave para salvaguardar la seguridad. Por ello, se recomienda seguir las siguientes pautas:

No correr: Mantener la calma es esencial para evitar accidentes y el caos innecesario.

No gritar: La comunicación clara y serena es vital para que todos comprendan qué hacer.

No empujar: El respeto mutuo y el orden son imprescindibles para facilitar una evacuación segura y ordenada.

Este simulacro es una oportunidad para que la sociedad ponga en práctica los conocimientos adquiridos sobre cómo actuar ante una emergencia, y al mismo tiempo, para seguir fortaleciendo la cultura de la protección civil en todos los sectores.

