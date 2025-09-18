Jueves, 18 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Simulacro Nacional 2025

Siteur participará en Simulacro Nacional sin afectar el servicio

Esta práctica es esencial para estar preparados ante una emergencia de tal magnitud

Por: El Informador

Siteur difundió en redes sociales cómo será el servicio el viernes 19 de septiembre. EL INFORMADOR / CANVA

Siteur difundió en redes sociales cómo será el servicio el viernes 19 de septiembre. EL INFORMADOR / CANVA

Este viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, una acción preventiva de gran importancia para fortalecer la cultura de la protección civil y fomentar la preparación ante situaciones de emergencia en todo el país. El objetivo de este ejercicio es sensibilizar a la población sobre la necesidad de estar preparados y saber cómo reaccionar en caso de eventos imprevistos.

LEE | Simulacro Nacional: ¿Por qué podría NO sonar la alerta sísmica en tu celular?

Desde su trinchera, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) se suma a este importante simulacro, asegurando que no afectará la operación de Mi Tren. El servicio en todas las líneas continuará de manera habitual, garantizando la movilidad de las y los usuarios sin interrupciones. De esta forma, la institución contribuye a la educación y preparación de la comunidad, sin alterar sus actividades cotidianas. 

SITEUR 
SITEUR 

Es fundamental recordar que, en una emergencia, la calma y la prevención son clave para salvaguardar la seguridad. Por ello, se recomienda seguir las siguientes pautas:

  • No correr: Mantener la calma es esencial para evitar accidentes y el caos innecesario.
  • No gritar: La comunicación clara y serena es vital para que todos comprendan qué hacer.
  • No empujar: El respeto mutuo y el orden son imprescindibles para facilitar una evacuación segura y ordenada.

Este simulacro es una oportunidad para que la sociedad ponga en práctica los conocimientos adquiridos sobre cómo actuar ante una emergencia, y al mismo tiempo, para seguir fortaleciendo la cultura de la protección civil en todos los sectores. 

EE

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones