Hernán Bermúdez Requena comparece ante autoridades mexicanas

Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”, compareció ayer por videoconferencia ante un juez de control, luego de que se ejecutara la orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión. La diligencia se llevó a cabo desde el penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, en el Estado de México, donde el exsecretario de Seguridad de Tabasco fue ingresado tras su detención en Paraguay.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, la audiencia inicial estaba programada para la mañana, pero se retrasó debido a problemas técnicos que fueron solucionados al mediodía. Desde entonces, el procedimiento se desarrolla de manera privada por razones de seguridad. En esta etapa, la Fiscalía General de Tabasco busca la imputación formal y la vinculación a proceso del presunto líder del grupo criminal La Barredora.

La defensa de Bermúdez tiene la posibilidad de solicitar la duplicidad del término constitucional, con lo cual la situación jurídica podría resolverse en los próximos días. Al ingresar al penal, se le informaron sus derechos, se le practicó un examen médico que confirmó su buen estado de salud y se le garantizó acceso a la carpeta de investigación y a la defensa que designe.

El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, advirtió que Bermúdez podría enfrentar hasta 158 años de prisión si se le declara culpable. No obstante, precisó que faltan varias etapas del proceso penal.

La carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) detalla que Bermúdez habría creado en 2018 la organización Pelón de Playa, que posteriormente se transformó en La Barredora. Testimonios de testigos protegidos lo señalan como responsable de ordenar la venta de narcóticos, el robo de hidrocarburos custodiados con patrullas oficiales, secuestros y desapariciones de personas que se negaban a colaborar con la organización, entre otros ilícitos.

Se le atribuye haber utilizado sus cargos en la Fiscalía General de Justicia y en la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco para facilitar estas operaciones ilícitas.

La FGR también lo acusa de ordenar levantones y extorsiones en casinos, además de supervisar personalmente la distribución de drogas en varios municipios. En febrero pasado, autoridades federales clausuraron una gasolinera vinculada a su red por venta de combustible ilegal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, hasta el momento, no existen elementos que incriminen al senador Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco y coordinador de Morena en el Senado, a pesar de que Bermúdez fue parte de su gabinete. Subrayó que corresponde a la FGR determinar si hay pruebas suficientes para llamarlo a declarar.

Sheinbaum recordó que Bermúdez fue removido en enero de 2024 tras advertencias del gabinete de seguridad federal y que, en su momento, no existían evidencias sólidas de sus presuntos nexos criminales.

El exjefe policiaco fue trasladado a México tras un operativo internacional que incluyó escalas en Colombia y Chiapas antes de aterrizar en Toluca, donde agentes federales ejecutaron la orden de captura.

