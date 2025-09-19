Este viernes 19 de septiembre se llevó a cabo el segundo Simulacro Nacional de 2025. En punto de las 12:00 horas la Alerta Sísmica se hizo presente en los celulares de los mexicanos y, por primera vez, en las calles de Jalisco, un detalle que sorprendió a los tapatíos en el primer cuadro de Guadalajara.

El evento se realizó buscando concientizar a la población sobre los riesgos y métodos de prevención ante desastres naturales, además de rendir homenaje a los devastadores sismos de 1985 y 2017; ambos ocurridos un día como hoy, 19 de septiembre.

La Secretaría de Seguridad Jalisco señaló que la cultura de la prevención ante posibles emergencias es fundamental al preservar la seguridad e integridad de las y los jaliscienses. En ese sentido, en coordinación con Protección Civil del Estado y brigadistas internos, se realizó el desalojo 390 personas del edificio central de la Secretaría de Seguridad.

El ejercicio se realizó con una hipótesis por sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el cual permitirá familiarizarnos con las rutas de evacuación, identificar zonas seguras dentro y fuera de nuestros espacios, y practicar los protocolos de actuación, para así asegurar una atención más eficaz ante cualquier posible contingencia.

A través de un video compartido por Protección Civil Jalisco, se pudo ver cómo se llevó a cabo el Macro Simulacro en el primer cuadro del municipio capital en el Centro Histórico de Guadalajara.

