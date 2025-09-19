Hospital Civil de Guadalajara reconoce 77 años de labor solidaria de Damas Pro-Hospital

Con una misa de acción de gracias en el Santuario de Guadalupe, la Asociación Civil Damas Pro-Hospital A.C. conmemoró este viernes su 77 aniversario de labor altruista en apoyo a los pacientes más vulnerables del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”.

La celebración eucarística fue presidida por el padre Tomás de Híjar Ornelas, cronista de la Arquidiócesis de Guadalajara, quien reconoció el papel histórico del voluntariado femenino en la Iglesia y la sociedad. “La labor de las Damas Pro-Hospital es un acto de misericordia que da aliento y consuelo a la humanidad doliente”, expresó durante su homilía.

Fundada en 1948 bajo la iniciativa del entonces gobernador Marcelino García Barragán y de la religiosa Carmen Aldape, la asociación surgió como un comité de voluntarias encabezadas por Carmelita Morales de Richaud. Desde entonces, las integrantes —conocidas como las “Damas de la Bata Azul”— han acompañado a pacientes y familiares con apoyo espiritual, humano y material.

Actualmente, bajo la presidencia de María Eugenia Ramírez Martell, las voluntarias continúan visitando cada jueves las salas de hospitalización, la Torre de Especialidades y el área de Ginecología y Obstetricia, donde entregan desde medicamentos e insumos médicos hasta prótesis, sillas de ruedas, ropa y artículos de higiene.

La organización financia sus acciones a través de donativos, rifas y bazares, además de actividades conmemorativas como la Jornada Mundial del Enfermo y las tradicionales entregas navideñas.

A lo largo de su historia, las Damas Pro-Hospital han recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio “Fray Antonio Alcalde” al Humanismo en 2013, otorgado en el Congreso Internacional Avances en Medicina.

El Hospital Civil de Guadalajara destacó que la labor de esta asociación ha dejado un legado de amor, esperanza y servicio, consolidándolas como ejemplo de humanismo y compromiso social.

YC