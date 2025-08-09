Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 9 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 36%.Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Sábado 16 de agosto de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa