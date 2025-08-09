Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 9 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Sábado 16 de agosto de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

