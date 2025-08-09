Sábado, 09 de Agosto 2025

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este sábado 9 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 75%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

