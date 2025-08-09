Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

Sábado, 09 de Agosto 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este sábado 9 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 73%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

