Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este sábado 9 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 73%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara