Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

El clima en Chapala para este sábado 9 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 68%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18