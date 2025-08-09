Sábado, 09 de Agosto 2025

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

El clima en Chapala para este sábado 9 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 68%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

