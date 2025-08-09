Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

El clima en Tonalá para este sábado 9 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

