Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

El clima en Tonalá para este sábado 9 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Martes 12 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15