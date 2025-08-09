Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 9 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Chapala