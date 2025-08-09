Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este sábado 9 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 76%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 26

Martes 12 de agosto de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

