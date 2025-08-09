Sábado, 09 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este sábado 9 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 76%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 26

Martes 12 de agosto de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tonalá
Clima en El Salto
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Monterrey
Clima en Guadalajara
Clima en Zapopan
Clima en Tapalpa

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones