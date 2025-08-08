Pensión Bienestar: Estos son los motivos más comunes para perder el beneficio

Desde hace algunos años el Gobierno de México ha implementado varios programas de apoyo social con el objetivo de ayudar a los grupos vulnerables de la población, entre ellos se encuentra la Pensión Bienestar, programa enfocado en apoyar de manera económica a las personas adultas mayores.

Actualmente, esta pensión otorga 6 mil 200 pesos bimestrales y recibir este apoyo implica cumplir con ciertos requisitos y obligaciones, de no hacerlo, los beneficiarios pueden perder el derecho a seguir recibiendo la pensión.

¿Cuáles son los motivos más comunes para perder el beneficio?

A continuación, te contamos cuáles son los motivos más comunes por los que los adultos mayores pierden este importante beneficio.

No acudir a recoger la Tarjeta del Banco del Bienestar o dejar de retirar el apoyo durante más de dos bimestres seguidos.

Tener errores en los datos personales, como una CURP errónea, nombre registrado incorrectamente o aparecer duplicado en el padrón.

No realizar el trámite de supervivencia en las regiones donde todavía no se ha entregado la tarjeta.

Fallecimiento del beneficiario, confirmado por el IMSS, el Registro Civil o sus familiares.

No informar sobre un cambio de domicilio, lo que impide que se actualice correctamente el padrón en la nueva localidad.

La Pensión Bienestar es un apoyo fundamental para millones de personas adultas mayores en México, y cumplir con las obligaciones establecidas es clave para seguir recibiendo este beneficio que contribuye a su bienestar y dignidad.

En caso de que la pensión haya sido suspendida, que puede ser temporalmente, puede reactivarse acudiendo a los Módulos del Bienestar y presentando los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento

Acta de defunción del auxiliar, en caso de que haya fallecido

Para ubicar el módulo más cercano a tu domicilio y recuperar la pensión, puedes acceder a este link: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.

YC