Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el sábado 9 de agosto de 2025

El clima en Tapalpa para este sábado 9 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 80%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Domingo 10 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 14

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

